Marco Rubio critica a la OMS por reaccionar "un poco tarde" al brote de ébola

Publicado por Carlos Dominguez 19 de mayo, 2026

El secretario de Estado, Marco Rubio, criticó este martes a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su lenta respuesta ante el reciente brote de ébola en África, que ya fue declarado emergencia sanitaria internacional.

El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que la OMS "reaccionó un poco tarde" al identificar el repunte del virus ébola en la República Democrática del Congo, una zona de difícil acceso y afectada por conflictos armados.

"Obviamente esta situación la van a manejar los CDC y la OMS, que lamentablemente reaccionó un poco tarde", declaró Rubio durante una rueda de prensa.

La OMS declaró el brote como emergencia sanitaria internacional la semana pasada y convocó una reunión urgente para coordinar la respuesta global. Se trata de la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual no existe vacuna ni tratamiento terapéutico aprobado.

Ayuda estadounidense pese a la retirada de la OMS

A pesar de que el presidente Donald Trump retiró a Estados Unidos de la OMS en su segundo mandato, Rubio confirmó que Washington destinará $13 millones en ayuda para combatir el brote.

El secretario de Estado anunció que EEUU planea abrir unas 50 clínicas de tratamiento en la zona afectada. Sin embargo, reconoció las dificultades logísticas: "Es un poco difícil llegar hasta allí porque está en una zona rural… y en un lugar de difícil acceso en un país devastado por la guerra".

El Departamento de Estado (DoS) emitió además una alerta de viaje advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses que eviten viajar a las regiones afectadas.