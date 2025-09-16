Entrevista al presidente del NRCC: “Los hispanos son el bloque electoral más importante”

Publicado por Joaquín Núñez 15 de septiembre, 2025

De cara a las elecciones de medio término del 2026, quizás el principal desafío de Donald Trump y Mike Johnson sea retener la mayoría en la Cámara de Representantes. La tarea no es sencilla. Desde George W. Bush en 2002, ningún presidente ha sido capaz de lograrlo. Sin embargo, el hombre encargado de llevar a cabo esa rebosa de optimismo, confiado en que la agenda del presidente y los votantes hispanos podrían terminar con un patrón de más de veinte años.

El hombre en cuestión es Richard Hudson, congresista por Carolina del Norte y presidente del Comité Nacional Republicano del Congreso (NRCC), precisamente el organismo encargado de proteger y aumentar la mayoría republicana en la Cámara.

Hudson, quien llegó al Congreso en 2013, fue elegido para liderar el NRCC diez años después gracias al voto de sus colegas, convirtiéndose en el republicano de mayor rango de Carolina del Norte en la historia.

En una entrevista con VOZ, el presidente del NRCC explicó la estrategia para conservar la mayoría en 2026, defendió la agenda de Trump y aseguró que el voto hispano podría ser una de las claves electorales del ciclo.

El asesinato de Iryna Zarutska

Como miembro de la delegación de Carolina del Norte en el Congreso, Hudson se expresó sobre el asesinato de la ucraniana Iryna Zarutska. La joven estaba sentada en un tren cuando fue apuñalada por Decarlos Brown, quien ya había sido detenido en reiteradas ocasiones y por múltiples delitos.

Para el congresista, el caso demostró una falla en el sistema que debe empujar a las autoridades a revisar sus políticas con respecto a la delincuencia.

“Se trata de un reincidente, un delincuente violento con antecedentes de salud mental. Nunca debería haber estado en las calles y, sabes, creo que es un fracaso de las políticas demócratas de mano blanda con el crimen. Sabes, tenemos un magistrado en Charlotte y jueces que siguen dejando en libertad a este individuo. (…) El sistema ha fallado y creo que vamos a estudiar detenidamente cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder”, comenzó.

Además, enfatizó las políticas que los demócratas han llevado a cabo en las grandes ciudades, describiéndolas como “indulgentes”. “Cuando hay personas violentas y peligrosas, hay que encerrarlas. Cuando hay personas con problemas de salud mental, hay que tratarlas y, en este caso, se trata de alguien que había sido arrestado catorce veces y que, para empezar, no debería haber estado en la calle”, sumó.

¿Cómo planea conservar la mayoría republicana en 2026?

Pese a lo duro de su tarea, Hudson se mostró confiado en que el Partido Republicano será capaz de conservar la mayoría en la Cámara de Representantes.

Según su análisis, una de las diferencias sustanciales con los predecesores de Trump es que él ya ha sido presidente antes. En 2024, los votantes pudieron elegir entre conservar las políticas de Joe Biden (representado por Kamala Harris) o volver a la agenda de Trump, decantándose por esta última opción.

Además, la estrategia pasará por apoyarse en lo conseguido hasta el momento y comunicarlo de forma efectiva.

“Setenta y siete millones de estadounidenses, un número récord de votantes hispanos, un número récord de votantes jóvenes y un número récord de afroamericanos votaron por Donald Trump porque creen que sus políticas mejorarán sus vidas. Eso le dio una agenda muy específica, y estoy muy orgulloso de que los republicanos en el Congreso hayamos cumplido esa agenda con la reducción de impuestos a las familias trabajadoras. Así que creo que el pueblo estadounidense quería ver un cambio, y nosotros se lo estamos dando. Estamos cumpliendo esas promesas. Y creo que, por eso, los votantes recompensarán a nuestro partido”, continuó.

“Los votantes hispanos son el bloque electoral más importante”

En 2024, Donald Trump se convirtió en el candidato presidencial republicano con mejor desempeño entre los votantes hispanos. Su mensaje de sentido común, una frontera segura y prosperidad económica resonó con fuerza entre esta comunidad. Dos años después, Hudson espera que todavía más hispanos se vuelquen al GOP. Incluso los calificó como el “bloque electoral más importante”.

“Queremos que formen parte de nuestro partido porque los hispanos en general compartimos los mismos valores. Nos importa la familia. Nos importa la fe. Queremos calles seguras. Queremos buenas escuelas. Sabes, nos importan las mismas cosas. Y si miráis a los dos partidos que hay hoy en Washington, veréis que el Partido Demócrata no se centra en los problemas de los trabajadores estadounidenses, las familias y las pequeñas empresas, pero el Partido Republicano sí”, señaló el presidente del NRCC.

Además, destacó algunas de las disposiciones aprobadas en el ‘Big Beautiful Bill’, como reducciones de impuestos para familias trabajadoras (horas extra y propinas) y desgravaciones fiscales para pequeñas empresas.

Gracias a estas políticas, afirmó que el estadounidense promedio tendrá unos 11.000 dólares más al año en el bolsillo.

“El Partido Demócrata está representado por AOC y Mamdani”

A la hora de hablar de los demócratas, Hudson dijo que nunca antes hubo tantas diferencias entre los dos principales partidos.

“Mi abuelo es mi mayor héroe en la vida. Es una de las personas que más me ha influido. Era demócrata, creció en el este de Carolina del Norte, pero creía en la Segunda Enmienda. Creía en una defensa fuerte. Votó por Ronald Reagan. Pero, en su época, el Partido Demócrata era diferente y muy diverso. Hoy en día, el Partido Demócrata está controlado por la extrema izquierda y ya no comparte los valores de la gente común en Estados Unidos”, analizó.

En adición, identificó a Zohran Mamdani y a Alexandria Ocasio- Cortez (AOC) como las caras más visibles del Partido Demócrata a nivel nacional.

“La deuda nacional es nuestra amenaza más existencial”

Por último, Hudson habló sobre la deuda nacional, calificándola como la “amenaza más existencial para el país”.

Sobre el impacto fiscal del ‘Big Beautiful Bill’, señaló que es un paso en la “dirección correcta”, pero que todavía falta mucho.

“Es nuestra crisis, es la crisis a la que realmente debemos prestar atención. No es hoy. Es en el futuro. Puede que no seamos tú y yo, pero serán nuestros hijos quienes tendrán que lidiar con esto. Y si no lo hacemos, lo que significa es que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán un nivel de vida más bajo y que es posible que en el futuro no tengamos el dinero necesario para hacer frente a desastres, para financiar una defensa muy sólida que disuada a otros países de entrar en guerra con nosotros y nos permita prevenir guerras”, sentenció Hudson.