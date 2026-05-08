Los hispanos republicanos de Texas respaldan con fuerza a Trump y prefieren a Rubio para 2028

Publicado por Joaquín Núñez 7 de mayo, 2026

Donald Trump mantiene un alto índice de popularidad entre los hispanos que se identifican como republicanos. Así lo encontró una reciente encuesta realizada en Texas por la firma National Victory Strategies. El sondeo encontró también a la inmigración como la principal preocupación de este grupo y una preferencia por Marco Rubio para 2028.

El principal hallazgo del sondeo realizado entre el 21 y el 27 de abril fue el fuerte apoyo al presidente Trump. Entre los hispanos republicanos, el 82% aprueba su desempeño, mientras que el 61% lo apoya con más firmeza. Desde su regreso a la Casa Blanca en enero del 2025, el presidente ha implementado una política de deportación de inmigrantes ilegales, muchos de ellos condenados además por delitos como asesinato, violencia o narcotráfico.

En cuanto a la ideología predominante entre los hispanos republicanos, el 86% se describe a sí mismo como conservador, mientras que el 61% se identifica como muy conservador. Además, el 47% se identifica como MAGA y el 43% como republicanos tradicionales. Aunque podría parecer que son los votantes más jóvenes los que tienden a acercarse más al trumpismo, el sondeo reveló que, entre todos los grupos etarios, los mayores de 65 años fueron los que más se identificaron con el movimiento MAGA.

Los hispanos republicanos prefieren a Marco Rubio para 2028

La disputa silenciosa por la nominación presidencial republicana de cara a 2028 tiene muchos protagonistas. Por un lado están los favoritos, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Su alto perfil y cercanía con el presidente Trump han provocado que estén mucho más arriba que el resto en el promedio de encuestas.

Consultados por las próximas elecciones presidenciales, el 40% de los hispanos republicanos de Texas dijo que votaría por Rubio, mientras que el 29% por Vance. Muy por detrás quedaron Ron DeSantis (6%), Ted Cruz (4%), Donald Trump Jr. (4%) y Rand Paul (3%).

La inmigración y la "islamización" como principales preocupaciones

La encuesta también les preguntó a los hispanos republicanos por sus principales preocupaciones actualmente. La inmigración ilegal se llevó el primer puesto con el 30%, seguida por la "islamización" con un 16% y la economía con un 15%.

Más atrás aparecen la sequía y escasez de agua (9%), seguridad fronteriza (9%), salud (8%) e inflación (7%).

¿Paxton o Cornyn para el Senado?

La última pregunta de la encuesta fue sobre las primarias republicanas al Senado en Texas. Tras una dura primera vuelta, el actual senador John Cornyn y el fiscal general del estado, Ken Paxton, avanzaron a la segunda vuelta.

Los hispanos republicanos eligieron a Paxton por un amplio margen, 50%-27%. El fiscal general del estado ganó en todos los grupos etarios, aunque sacó más diferencia entre los hispanos entre 18 y 29 años. También venció a Cornyn entre los republicanos tradicionales, 36%-35%.

En cuanto a la segunda vuelta republicana en la elección para fiscal general, el 36% dijo que votaría por el senador estatal Mayes Middleton, quien superó al 34% del congresista Chip Roy.