El secretario de Guerra afirmó ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional

Pete Hegseth, durante una comparecencia en la Casa Blanca en abril de 2026 (Archivo) AFP.

Publicado por Diane Hernández 12 de mayo, 2026

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, afirmó este martes ante el Congreso que el régimen cubano constituye una amenaza para la seguridad nacional, durante una audiencia marcada por el aumento de las tensiones geopolíticas en el hemisferio occidental y el endurecimiento de la postura de la Administración de Donald Trump hacia La Habana.

La declaración se produjo durante una comparecencia presupuestaria ante el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes, en un intercambio con el congresista republicano cubanoamericano Mario Díaz-Balart, quien insistió en la necesidad de reforzar la presión sobre la dictadura caribeña.

"¿Considera usted que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos?", preguntó Díaz-Balart.

"Sí", respondió Hegseth de forma directa.

Cuba, Rusia y China en el centro del debate

Durante la audiencia, Díaz-Balart describió a Cuba como "el único Estado patrocinador del terrorismo en el hemisferio occidental" y señaló que La Habana mantiene relaciones estrechas con gobiernos y actores considerados adversarios estratégicos de Washington.

El legislador republicano mencionó específicamente la cooperación militar entre Cuba y Rusia, incluida la llegada recurrente de buques militares rusos a puertos cubanos y el interés de Moscú por fortalecer capacidades de inteligencia en la isla.

Entre los temas abordados estuvo el histórico centro de espionaje de Lourdes, ubicado en las afueras de La Habana y utilizado durante décadas por la Unión Soviética para interceptar comunicaciones estadounidenses durante la Guerra Fría.

Aunque Hegseth evitó ofrecer detalles clasificados, reconoció que Washington mantiene preocupación por la presencia de infraestructura vinculada a gobiernos rivales a escasa distancia del territorio estadounidense.

"El uso de instalaciones cercanas a nuestro territorio por parte de adversarios estratégicos es un tema que seguimos observando con atención", indicó el secretario de Guerra.

Señalamientos sobre espionaje y operaciones internacionales Cuba como una de las plataformas de espionaje más activas y sofisticadas contra Estados Unidos dentro del continente.

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​El congresista recordó además la presencia de

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​Otro de los puntos discutidos fue la participación de ciudadanos cubanos en la guerra en Ucrania. El legislador republicano citó reportes de inteligencia ucraniana según los cuales miles de cubanos habrían sido reclutados para combatir junto a Rusia.

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​Hegseth dijo no estar familiarizado con cifras concretas sobre esos reclutamientos, aunque admitió que Cuba mantiene vínculos internacionales con gobiernos enfrentados a Washington. Díaz-Balart también sostuvo que distintos informes de inteligencia elaborados durante varias administraciones estadounidenses han identificado ay sofisticadas contra Estados Unidos dentro del continente.​El congresista recordó además la presencia de personal militar y de inteligencia cubano en Venezuela respaldando al régimen de Nicolás Maduro ​Otro de los puntos discutidos fue la participación de. El legislador republicano citó reportes de inteligencia ucraniana según los cuales miles de cubanos habrían sido reclutados para combatir junto a Rusia.​Hegseth dijo no estar familiarizado con cifras concretas sobre esos reclutamientos, aunque admitió que Cuba mantiene vínculos internacionales con gobiernos enfrentados a Washington.

Crece la presión de Washington sobre La Habana

Las declaraciones del secretario de Guerra se producen en medio de un renovado endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.

En las últimas semanas, figuras clave de la Administración Trump han elevado el tono contra el oficialismo en la isla. El secretario de Estado, Marco Rubio, calificó recientemente de "inviable" el modelo económico del país mientras otros funcionarios republicanos han defendido una estrategia de "máxima presión" contra La Habana.

Paralelamente, observadores militares y medios especializados han reportado un aumento de operaciones de reconocimiento estadounidenses cerca de Cuba desde comienzos de año, incluyendo vuelos de aeronaves P-8A Poseidon y drones MQ-4C Triton en el Caribe occidental.

La tensión también coincide con crecientes preocupaciones en Washington sobre la expansión de la influencia rusa y china en América Latina, especialmente en países aliados de Moscú y Pekín.