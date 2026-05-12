La inflación al consumidor subió en abril en línea con las expectativas del mercado, impulsada por factores geopolíticos externos

Publicado por Carlos Dominguez 12 de mayo, 2026

La inflación registró un aumento en abril, alcanzando su nivel más alto en tres años, aunque se mantuvo completamente en línea con las proyecciones del mercado.

El índice de precios al consumidor (IPC) se posicionó en 3,8% interanual, indicó la Oficina de Estadísticas Laborales. Si bien representa un incremento respecto al 3,3% de marzo y el 2,4% de febrero, se trata de un movimiento previsible que deriva de las tensiones en Oriente Medio.

La gasolina, principal impulsor de la subida

La gasolina ha tenido un fuerte impacto en esta subida, con un aumento interanual del 28,4%, lo que ha encarecido casi todos los sectores, desde los alimentos en el supermercado hasta los alquileres.

A pesar de la subida del precio del combustible, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA), el precio promedio de un galón de gasolina regular se sitúa en $4,50, todavía lejos de los picos históricos registrados en administraciones anteriores.

La gasolina, lejos de los máximos de Biden

Según la ofician de estadísticas, los índices que subieron durante el mes incluyen el de muebles y artículos para el hogar, el de tarifas aéreas, el de cuidado personal, el de prendas de vestir y el de educación. Por el contrario, los índices de vehículos nuevos, comunicaciones y atención médica se cuentan entre los principales que bajaron el mes pasado.

Durante la Administración Biden, el precio de la gasolina alcanzó su máximo histórico en junio de 2022, cuando el galón regular llegó a costar $5,11.