Confirman la visita de Trump a China esta semana

Publicado por Williams Perdomo 11 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump visitará China del 13 al 15 de mayo, según confirmó Pekín este lunes, y se espera que el líder estadounidense discuta sobre Irán y el comercio con su homólogo chino.

Inicialmente, Trump tenía previsto visitar el país a finales de marzo o principios de abril, pero pospuso su viaje para centrarse en la guerra con Irán.

"Por invitación del presidente Xi Jinping, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", declaró un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino.

Según funcionarios estadounidenses, se espera que Trump presione a Xi sobre Irán al tiempo que intenta aliviar las tensiones comerciales.

"Esta será una visita de enorme significado simbólico", dijo la subsecretaria de prensa principal de Estados Unidos, Anna Kelly, a los periodistas en una llamada telefónica.

"Pero, por supuesto, el presidente Trump nunca viaja solo por simbolismo. El pueblo estadounidense puede esperar que el presidente consiga más acuerdos beneficiosos para nuestro país."

El primer viaje de Trump a China en su segundo mandato estará repleto de pompa y ceremonia, incluyendo una visita al Templo del Cielo en Pekín y un suntuoso banquete de Estado, según informó la Casa Blanca.

Esta es la primera visita de un presidente estadounidense a China desde 2017.