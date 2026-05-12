El Senado avanza con la nominación de Kevin Warsh y allana el camino para que presida la Fed antes de que expire el mandato de Powell

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de mayo, 2026

El Senado avanzó este lunes la nominación de Kevin Warsh como miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, un paso clave dentro de la maniobra republicana para tenerlo confirmado como presidente del Banco Central del país antes de que Jerome Powell deje el cargo este viernes.

La votación procedimental, que solo requería mayoría simple, terminó 49 a 44. Apenas dos demócratas, John Fetterman de Pensilvania y Chris Coons de Delaware, se unieron a los republicanos para avanzar con la nominación. La cifra contrasta con el respaldo bipartidista que recibió Powell en 2014, cuando la votación para sumarlo a la Junta por catorce años pasó 58 a 36.

De acuerdo con Politico, el calendario de la semana en la Cámara Alta está cargda. Según una fuente al tanto del proceso que pidió anonimato citada por el medio, el martes habrá dos votaciones. Primero, la confirmación de Warsh como gobernador de la Fed y, posteriormente, el primer voto procedimental para instalarlo como presidente. La confirmación definitiva al frente del organismo está prevista para el miércoles, dos días antes de que expire el mandato de Powell.

La nominación había permanecido atascada en el Comité Bancario del Senado. Logró salir adelante después de que el senador Thom Tillis (republicano por Carolina del Norte) cambiara su postura y el Departamento de Justicia archivara la investigación que apuntaba a Powell por presuntas inexactitudes ante el Congreso sobre los costos de la renovación de la sede de la Reserva Federal. Tillis, que no buscará la reelección, tenía el voto que destrabó el trámite en el comité, donde Warsh pasó sin apoyo demócrata, algo previsible por la coyuntura política pero poco habitual en este tipo de votaciones para la Fed.

Warsh no será una cara nueva dentro de la Fed. En 2008 estaba ejerciendo el cargo de gobernador durante la crisis financiera. En los últimos meses impulsó su nominación mostrándose partidario de recortar las tasas de interés, aunque sin comprometerse formalmente. Durante su audiencia de nominación, buscó despejar las sospechas sobre presiones desde la Casa Blanca: "El presidente nunca me pidió que me comprometiera con ninguna decisión particular sobre las tasas de interés, punto", dijo, y añadió: "Tampoco habría aceptado hacerlo si lo hubiera pedido".

Las reservas de la bancada demócrata, no obstante, se mantiene. La principal es que Warsh no logre blindar a la Fed frente a la influencia de Trump, quien ha mantenido una guerra abierta con Powell en los últimos meses por el problema de las tasas. Esta inquietud explica buena parte del apoyo partidista que recibió la nominación en la Cámara Alta.

Aunado a la nominación de Warsh, aún resta saber qué hará Powell con su asiento en la Junta, que vence recién en enero de 2028. El propio presidente de la Fed adelantó que no piensa irse hasta que la investigación sobre la renovación del edificio esté, en sus palabras, finiquitada, una decisión que va en contra de la tradición de que el presidente deje su puesto en la junta al terminar su mandato.