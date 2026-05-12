Ohio: un cirujano podría enfrentar hasta cinco años de cárcel por obligar a su novia a tomar píldoras abortivas

Una activista pro-aborto con píldoras abortivas en medio de una protesta (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 12 de mayo, 2026

Un cirujano residente de Ohio, identificado como Hassan-James Abbas, de 32 años, podría enfrentar hasta cinco años de prisión tras declararse culpable de varios cargos relacionados con la presunta administración forzada de medicamentos abortivos a su novia embarazada en 2024.

La Fiscalía del Condado de Lucas anunció el pasado 6 de mayo que Abbas, quien trabajaba como cirujano residente en Toledo, Ohio, aceptó responsabilidad legal en cuatro delitos, entre ellos la distribución ilegal de un fármaco abortivo.

De acuerdo con información difundida por la revista PEOPLE y medios locales, el médico fue acusado inicialmente en diciembre de 2025 de secuestro, manipulación de pruebas, distribución ilegal de medicamentos abortivos, interrupción de servicios públicos, fraude de identidad y obtención engañosa de un fármaco peligroso.

La investigación

​

​El 7 de diciembre de ese mismo año, la mujer le informó que estaba embarazada. De acuerdo con las autoridades, Abbas le sugirió abortar, pero ella rechazó la propuesta.

​

​La investigación sostiene que días después el médico habría utilizado información personal de su exesposa para adquirir por internet los medicamentos abortivos mifepristona y misoprostol.

​

​Los fiscales aseguran que posteriormente Abbas comenzó a ofrecerle bebidas calientes a la mujer, un comportamiento que, según la denuncia, resultaba inusual en él. Según documentos citados por la Junta Médica Estatal de Ohio, Abbas comenzó una relación con una mujer que anteriormente había sido su paciente poco después de separarse de su esposa en octubre de 2024.​El 7 de diciembre de ese mismo año,. De acuerdo con las autoridades, Abbas le sugirió abortar, pero ella rechazó la propuesta.​La investigación sostiene que días después el médico habría utilizado información personal de su exesposa para adquirir por internet los​Los fiscales aseguran que posteriormente Abbas comenzó a ofrecerle bebidas calientes a la mujer, un comportamiento que, según la denuncia, resultaba inusual en él.

La presunta agresión

Según el reporte de la fiscalía, el 18 de diciembre de 2024 Abbas invitó a la mujer a su vivienda y, mientras ella dormía, presuntamente trituró las píldoras abortivas hasta convertirlas en polvo y las introdujo a la fuerza en su boca.

La víctima logró escapar y llamar al 911 antes de que Abbas le quitara el teléfono y colgara la llamada, según las autoridades. Posteriormente consiguió huir de la vivienda y recibir atención médica en un hospital.

Reportes previos indicaron que el bebé no sobrevivió.

Acuerdo judicial y posible condena

Abbas se declaró culpable de cuatro cargos, mientras que los delitos de secuestro y manipulación de pruebas serían retirados durante la audiencia de sentencia como parte de un acuerdo con la fiscalía.

Según explicó la Asociación de Abogados de Ohio, una declaración "sin oposición" implica que el acusado no admite formalmente culpabilidad, pero reconoce que los hechos expuestos por la fiscalía son sustancialmente ciertos.

El exresidente médico podría recibir una condena de hasta cinco años de prisión y enfrentar multas de hasta 15.000 dólares.

La audiencia de sentencia está prevista para junio.