Moms.gov: el nuevo portal federal para apoyar a las mujeres embarazadas, madres primerizas y a las familias

Publicado por Diane Hernández 11 de mayo, 2026

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) anunció este 10 de mayo el lanzamiento oficial de Moms.gov, una nueva plataforma digital dirigida a madres primerizas, mujeres embarazadas y familias que enfrentan embarazos difíciles o inesperados.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día de la Madre por la Administración Trump como parte de su agenda enfocada en la salud materno-infantil y el fortalecimiento de las familias estadounidenses.

Según el comunicado oficial, el portal busca ofrecer "orientación, herramientas y recursos esenciales" para promover embarazos saludables, apoyar el bienestar emocional y físico de las madres y conectar a las familias con servicios de asistencia disponibles en todo el país.

¿Qué ofrece Moms.gov?

El nuevo sitio reúne información y acceso a recursos relacionados con:

Centros de embarazo y centros de salud comunitarios.

Salud preconcepcional.

Lactancia materna.

Salud mental materna.

Nutrición basada en las Guías Alimentarias para los Estadounidenses.

Recursos para padres y madres.

Programas de adopción.

Información sobre las llamadas Trump Accounts y Trump Rx.

La administración describió la plataforma como "fácil de navegar" y diseñada para conectar rápidamente a las familias con apoyo práctico y servicios disponibles.

RFK Jr.: "Así es como se logra que Estados Unidos vuelva a ser saludable"

El secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que el portal representa un esfuerzo para fortalecer a las familias desde el embarazo y los primeros años de vida.

"Moms.gov ofrece herramientas y apoyo esenciales para ayudar a los padres a promover embarazos saludables, fortalecer a las familias jóvenes y crear un futuro mejor para sus hijos. Así es como se logra que Estados Unidos vuelva a ser un país saludable".

Kennedy también aseguró que la administración busca reforzar el acceso a recursos para madres y padres en un momento en el que el país continúa enfrentando desafíos relacionados con la mortalidad materna y la salud infantil.

También la subsecretaria adjunta de Salud de la Mujer, Dorothy Fink, vinculó el lanzamiento del portal con los esfuerzos federales en salud femenina y perinatal.

"En el Día de la Madre, reconocemos que la salud de las madres y la salud de las mujeres están profundamente conectadas".

Fink aseguró que, mediante la Colaboración para la Mejora Perinatal, la Administración logró reducir la mortalidad materna en un 41,5 %, y afirmó que continuarán "apoyando la salud de las mujeres durante la maternidad y en cada etapa de la vida".

National Right to Life celebra la iniciativa

La organización provida National Right to Life respaldó públicamente el lanzamiento del portal y afirmó que Moms.gov representa "un paso importante" para ofrecer alternativas y apoyo a mujeres embarazadas.

La presidenta de la organización, Carol Tobias, declaró:

"Con demasiada frecuencia, a las mujeres que enfrentan embarazos difíciles o inesperados se les dice que el aborto es su única opción. Moms.gov transmite un mensaje diferente: que las madres, los bebés y las familias importan".

La organización también destacó que el sitio incluye acceso a centros de embarazo, apoyo emocional, orientación para la crianza y recursos de adopción.

Un nuevo frente en la agenda social de Trump

El lanzamiento de Moms.gov refleja el interés de la Administración Trump por posicionar políticas enfocadas en la natalidad, la familia y el bienestar infantil como parte central de su agenda social y sanitaria.

El portal llega además en un momento de creciente debate sobre:

acceso a servicios reproductivos,

apoyo económico a familias,

a familias, salud mental materna ,

, mortalidad infantil y materna,

y materna, y políticas públicas relacionadas con el embarazo y la crianza.

Con este lanzamiento en el Día de la Madre, la Casa Blanca busca proyectar una imagen de apoyo integral a las madres estadounidenses, mientras continúa la discusión política y social sobre el alcance real de estas iniciativas.