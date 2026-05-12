Massachusetts: un tiroteo en plena calle genera indignación por los antecedentes del sospechoso
Tyler Brown posee antecedentes penales de casi dos décadas. Según registros judiciales citados por el medio, en 2020 disparó varias veces contra agentes de la policía de Boston mientras se encontraba en libertad condicional por otro caso.
Un tiroteo ocurrido este lunes en Cambridge, Massachusetts, desató una ola de indignación en redes sociales después de que las autoridades identificaran al presunto atacante como Tyler Brown, un hombre con antecedentes penales que, según reportes judiciales citados por medios locales, ya había sido condenado anteriormente por delitos relacionados con armas y drogas.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:20 de la tarde en el área de Memorial Drive y River Street, donde, según las autoridades, Brown caminaba por el medio de la vía disparando mientras vehículos transitaban por la zona.
Videos difundidos por FOX 25 Boston y citados por Fox News muestran al sospechoso disparando hacia la calle mientras automóviles intentaban avanzar o escapar del lugar. La grabación compartida por la cadena no muestra el momento en que el sospechoso recibe los disparos.
Por su parte, la Policía Estatal de Massachusetts informó de que agentes respondieron a un “tiroteo en el que se vieron involucrados agentes del orden”, mientras que el Departamento de Policía de Cambridge aseguró posteriormente que “no existe ningún peligro para el público”.
La gobernadora de Massachusetts, Maura Healey, aseguró también en una publicación en X que no existe una amenaza activa para la población y pidió a residentes y conductores evitar la zona mientras continúan las investigaciones.
“Estoy siguiendo de cerca la situación en Memorial Drive. La Policía Estatal de Massachusetts se encuentra en el lugar y colabora con las fuerzas del orden locales en la investigación. No existe ninguna amenaza para la población”, escribió.
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I’m closely monitoring the situation on Memorial Drive. @MassStatePolice are on the scene and working alongside local law enforcement to investigate.— Governor Maura Healey (@MassGovernor) May 11, 2026
There is no ongoing threat to the public. However, residents and commuters are strongly encouraged to avoid the area to allow…
Otros casos
Boston 25 News reportó que Brown posee antecedentes penales de casi dos décadas. Según registros judiciales citados por el medio, en 2020 disparó varias veces contra agentes de la policía de Boston mientras se encontraba en libertad condicional por otro caso.
El reporte indicó además que fiscales habían solicitado en aquel momento una condena considerablemente más larga, aunque un juez terminó imponiendo una sentencia menor, decisión que generó críticas por parte de la fiscalía.