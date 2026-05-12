Empresas de Singapur e India enfrentan cargos penales por la tragedia del puente en Maryland

Publicado por Williams Perdomo 12 de mayo, 2026

Una empresa con sede en Singapur y otra en India han sido acusadas de múltiples cargos penales por el accidente de un barco ocurrido en 2024 que destruyó un puente en Maryland y dejó seis personas muertas. Las autoridades confirmaron la información este martes.

Synergy Marine Pte Ltd, con sede en Singapur, y Synergy Maritime Pte Ltd, con sede en Chennai, India, están acusadas de conspiración para defraudar, de hacer declaraciones falsas a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y de otros cargos relacionados con el accidente.

Un ciudadano indio, Radhakrishnan Karthik Nair, de 47 años, que trabajaba para ambas compañías como superintendente técnico del buque M/V Dali, también figura en la acusación formal que se hizo pública el martes.

El Dali, un buque portacontenedores de 300 metros de eslora, sufrió una serie de problemas eléctricos en la madrugada del 26 de marzo de 2024 y se estrelló contra el puente Francis Scott Key sobre el río Patapsco, que se derrumbó como un castillo de naipes, bloqueando el concurrido canal de navegación del puerto de Baltimore.

Seis obreros de la construcción que trabajaban en el puente, todos inmigrantes hispanos, cayeron al vacío y fallecieron.

La NTSB determinó que la causa probable del desastre fue una pérdida de energía eléctrica debido a una conexión de cable suelta en un cuadro de distribución de alta tensión, lo que provocó que el buque perdiera propulsión y dirección al acercarse al puente.

«El colapso del puente Francis Scott Key fue una tragedia evitable de enormes consecuencias», declaró el fiscal general interino Todd Blanche en un comunicado. «Esta acusación formal es un paso crucial para exigir responsabilidades a aquellos cuya temeraria negligencia respecto a las normas de seguridad marítima provocó este desastre».

El agente especial del FBI, Jimmy Paul, declaró que la acusación formal "revela un patrón de engaño y violaciones flagrantes que llevaron a la operación insegura del Dali, lo que puso en peligro imprudentemente al público y provocó que el barco chocara contra el puente".

"Esta acusación debe enviar un mensaje a todos los operadores de buques de que no se tolerará el incumplimiento de las normas de seguridad ni la violación de las leyes estadounidenses", dijo Paul.

La fiscal estadounidense Kelly Hayes declaró que una investigación había revelado que los empleados de Synergy "fabricaron y dirigieron la fabricación de inspecciones y certificaciones de seguridad relacionadas con los sistemas de los buques".

"Posteriormente, Synergy proporcionó muchas de estas certificaciones falsas a la NTSB", dijo Hayes.