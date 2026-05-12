Los demócratas de Virginia acuden a la Corte Suprema para salvar su mapa electoral

Publicado por Joaquín Núñez 11 de mayo, 2026

Los demócratas de Virginia le pidieron a la Corte Suprema que restablezca el mapa electoral de mayoría demócrata aprobado a finales de abril. A través de una apelación de emergencia presentada el lunes, funcionarios estatales solicitaron la intervención del máximo tribunal del país para que autorice la utilización del mapa que les permitiría a los demócratas ganar hasta cuatro asientos en la Cámara de Representantes.

A finales de abril, los ciudadanos de Virginia votaron para aprobar un nuevo mapa electoral que iba a estrenarse en las elecciones de medio término de noviembre. Con el 52% de los votos, los virginianos optaron por un nuevo mapa muy favorable al Partido Demócrata. En efecto, de once escaños disponibles, diez serían de tendencia demócrata.

Sin embargo, la Corte Suprema de Virginia invalidó el referéndum en una decisión de 4-3, anulando el resultado de la elección. Por lo tanto, el estado seguirá utilizando su mapa actual, en el que los demócratas tienen seis congresistas y los republicanos cinco, siendo los distritos 2, 7 y 11 los más competitivos.

Los jueces argumentaron que los demócratas no habían seguido el procedimiento constitucional adecuado para que su iniciativa fuese aprobada. "Esta violación constitucional vicia irremediablemente el resultado de la votación del referéndum y anula su validez jurídica", escribió el juez Denham Arthur Kelsey, autor de la opinión mayoritaria.

En este contexto, las autoridades demócratas de Virginia presentaron una apelación de emergencia para pedirle a la Corte Suprema que intervenga en el caso.

Según se lee en el documento, los funcionarios demócratas argumentaron que la decisión de la Corte Suprema de Virginia ha "privado a los votantes, a los candidatos y al estado de su derecho a los distritos electorales legalmente establecidos".

Además, afirmaron que el caso atraviesa “cuestiones cruciales de derecho federal con profunda importancia práctica para la nación”.