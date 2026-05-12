Washington anuncia nuevas restricciones de visado para asociados de traficantes ilícitos de fentanilo

Pastillas de fentanilo analizadas en un laboratorio de la DEA AFP.

Publicado por Diane Hernández 12 de mayo, 2026

Este martes el Departamento de Estado anunció nuevas medidas para imponer restricciones de visa a 13 personas que son socios comerciales cercanos de KS International Traders y su propietario.

De acuerdo al comunicado oficial, farmacias en línea autorizadas, como KS International Traders, con sede en India, han vendido cientos de miles de pastillas falsificadas con receta médica, adulteradas con fentanilo ilícito, a víctimas desprevenidas, "causando estragos en familias y comunidades de todo el país".

Según el Departamento de Estado KS International Traders generaba ingresos mediante el tráfico de fentanilo ilícito, la misma sustancia que el presidente Donald Trump designó en diciembre de 2025 como "arma de destrucción masiva" mediante la Orden Ejecutiva (OE) 14367.

Esta medida se toma en virtud del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, puntualizó el informe.

"El fentanilo ilícito está matando a demasiados estadounidenses", agregó Thomas Pigott, portavoz del Departamento en el comunicado de prensa.

Las acciones de este martes subrayan además el "compromiso compartido y duradero de Estados Unidos e India para desmantelar las organizaciones de narcotráfico" y desarticular las redes de tráfico que perjudican a los ciudadanos.

"Quienes sean cómplices del envenenamiento de ciudadanos estadounidenses tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos", concluyó la nota.