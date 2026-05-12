Trump presiona a los republicanos de la Cámara para que aprueben el proyecto de vivienda del Senado

Publicado por Carlos Dominguez 12 de mayo, 2026

El presidente Trump intensificó este lunes su presión sobre los republicanos de la Cámara de Representantes para que aprueben un ambicioso proyecto de ley de vivienda aprobado por el Senado, a pesar de la fuerte oposición de algunos de los miembros de su partido.

El 21st Century ROAD to Housing Act, que busca mejorar la asequibilidad de la vivienda, fue aprobado por el Senado en marzo por una amplia mayoría de 89 a 10 votos. No obstante, el proyecto se ha estancado en la Cámara baja debido a divisiones internas sobre varias disposiciones clave.

A través de Truth Social, el presidente pidió directamente a los congresistas que respalden la iniciativa impulsada por los senadores Bernie Moreno y Tim Scott. "Estoy pidiendo al Congreso que apruebe esa ley, la 21st Century ROAD to Housing Act, que asegurará que las casas sean para las personas y no para las grandes corporaciones".

El proyecto incluye incentivos para construir nuevas viviendas, convertir edificios abandonados en complejos habitacionales y otorgar subvenciones para modernizar hogares existentes. También contempla restricciones temporales a la compra masiva de viviendas unifamiliares por parte de grandes inversores institucionales.

Resistencia conservadora a la CBDC temporal y a las restricciones a inversores

Aunque el Senado dio un fuerte respaldo bipartidista, en la Cámara algunos republicanos conservadores se oponen especialmente a una cláusula que prohibiría temporalmente la creación de una moneda digital de banco central (CBDC) hasta 2030, al exigir una prohibición permanente, según informó The Hill.

La representante Anna Paulina Luna (R-Fla.) dijo hace un par de meses: "Da igual en qué lado del espectro político te encuentres. Nunca quieres que el Gobierno pueda simplemente cortarte el acceso a tus finanzas, y demás".

Por otra parte, otros critican una disposición del proyecto que obligaría a los grandes inversores institucionales a vender las viviendas unifamiliares construidas para alquiler en un plazo máximo de siete años.

"¿Cuándo es constitucional que nosotros, como Gobierno, le digamos a una empresa que, cuando asume un riesgo, sale adelante y construye algo, le vamos a quitar el derecho a hacer con ello lo que legalmente pueda hacer con ello?", declaró en marzo el representante Richard McCormick (R‑Ga.) a The Hill. "Eso es inconstitucional".