Una fundación presenta demanda contra remodelación de Trump en Monumento a Lincoln

Publicado por Williams Perdomo 11 de mayo, 2026

El proyecto del presidente Donald Trump de pintar de azul brillante el estanque reflectante junto al monumento a Lincoln se ha convertido en su último esfuerzo de remodelación en la capital que ha derivado en una demanda judicial.

La Fundación del Paisaje Cultural presentó una demanda este lunes contra el Departamento del Interior y el Servicio de Parques Nacionales para detener la repintura de la piscina en el National Mall.

El estanque reflectante, de 610 metros (2000 pies) de largo, fue construido entre 1922 y 1923 y es un lugar emblemático de Washington.

Trump está haciendo que se le dé un nuevo acabado y se vuelva a pintar de "azul bandera estadounidense" para conmemorar el 250 aniversario, este verano, de la firma de la Declaración de Independencia.

Las obras del proyecto del Estanque Reflectante, que el magnate inmobiliario multimillonario inspeccionó personalmente la semana pasada, ya han comenzado, y la demanda presentada por la fundación busca que se detengan.

En su demanda, la organización sin fines de lucro afirmó que el color oscuro de la piscina "crea el reflejo en espejo del Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington que millones de visitantes experimentan cada año".

«El lavabo gris oscuro y acromático no era un elemento secundario del diseño», afirma. «Era el diseño en sí mismo».

La fundación acusa a la administración de "alterar el carácter histórico del Estanque Reflectante sin seguir los procedimientos obligatorios establecidos por el Congreso".

Según el comunicado, la propuesta forma parte de un patrón de proyectos de remodelación llevados a cabo por Trump, que incluyen la destrucción del Ala Este de la Casa Blanca para dar paso a un enorme salón de baile.