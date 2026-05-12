Corte Suprema da luz verde al mapa electoral impulsado por republicanos en Alabama y revierte fallo de tribunal inferior

Publicado por Luis Francisco Orozco 11 de mayo, 2026

La Corte Suprema permitió este lunes que Alabama avance con un mapa congresional que incluye solo un distrito de mayoría afroamericana, otorgándole al estado una importante victoria legal luego de que funcionarios estatales presentaran el pasado viernes una petición de emergencia ante la Corte para revertir un fallo de un tribunal inferior que había bloqueado el uso del mapa aprobado por los legisladores en 2023. Los magistrados emitieron su orden sin ofrecer explicación alguna, anulando en la práctica la decisión del tribunal inferior y devolviendo el caso para una revisión adicional.

El fallo representa otra intervención de alto perfil de la Corte Suprema en una creciente serie de disputas por redistribución de distritos, en un momento en el que tanto republicanos como demócratas buscan ventajas electorales de cara a las elecciones de medio término de noviembre. En los últimos meses, el tribunal ha intervenido en los mapas congresionales de California, Alabama, Texas y Luisiana.

Rechazo de los jueces demócratas

Si bien varios medios han señalado que la decisión fue respaldada por su mayoría conservadora, la Corte Suprema no reveló cómo votó cada juez, y la orden fue emitida pocos minutos después de que quienes se opusieron presentaran su escrito final. La jueza izquierdista Sonia Sotomayor, en un voto disidente respaldado por los otros dos miembros demócratas del tribunal, calificó la decisión como “inapropiada” y advirtió que “solo causará confusión cuando los habitantes de Alabama comiencen a votar en las elecciones programadas para la próxima semana.” Asimismo, sostuvo que la mayoría conservadora “descarta sin ceremonia” la conclusión del tribunal inferior de que Alabama incurrió deliberadamente en discriminación al trazar el mapa, haciéndolo “sin consideración por la confusión que seguramente seguirá.”

La batalla legal por la redistribución de distritos en Alabama ya había llegado antes a la Corte Suprema, luego de que los magistrados rechazaran en 2023 un mapa anterior elaborado por el estado que contenía solo un distrito donde los votantes negros podían elegir al candidato de su preferencia, ordenando a los legisladores presentar una nueva versión.

La decisión llega mientras varios estados del sur del país se mueven rápidamente para redibujar sus distritos congresionales tras el fallo de la Corte Suprema del mes pasado, que limitó aún más las protecciones de la Ley de Derechos Electorales, según declararon varios líderes demócratas.