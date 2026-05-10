Trump rechaza la propuesta de paz de Irán: "¡Totalmente inaceptable!"

Publicado por Joaquín Núñez 10 de mayo, 2026

Donald Trump rechazó la propuesta de paz Irán. En su cuenta de Truth Social, el presidente describió la oferta como "inaceptable". Horas antes, había publicado un posteo criticando a sus predecesores por su relación con el país persa y aseguró que los iraníes "ya no se reirán" de Estados Unidos.

Con Pakistán como intermediario, Washington DC se encuentra negociando con Teherán en una propuesta inicial de paz. Según informó el New York Times, el objetivo a corto plazo es lograr un acuerdo que extienda el alto al fuego y ponga fin al bloqueo en el estrecho de Ormuz.

En este contexto, los emisarios iraníes le hicieron llegar a la Administración su propuesta de paz, la cual fue rechazada de plano: "Acabo de leer la respuesta de los llamados 'representantes' de Irán. No me gusta. ¡TOTALMENTE INACEPTABLE! Gracias por su atención a este asunto.

Horas antes, Trump escribió un largo descargo en Truth Social sobre la relación entre ambos países desde la Revolución Islámica de 1979: "Irán lleva 47 años jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo (¡RETRASO, RETRASO, RETRASO!), y finalmente dio en el clavo cuando Barack Hussein Obama llegó a la presidencia. No solo se portó bien con ellos, sino que fue fantástico: se puso de su lado, dejó de lado a Israel y al resto de aliados, y le dio a Irán un nuevo y poderoso impulso".

Además, el presidente cuestionó el envío de dinero a Irán realizado durante la Administración Obama. Aseguró que la Casa Blanca le entregó hasta “1.700 millones de dólares en efectivo” al régimen iraní. Describió a Obama como "un presidente estadounidense débil y estúpido".

"Durante 47 años, los iraníes nos han estado 'tomando el pelo', haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas en las carreteras, reprimiendo las protestas y, recientemente, aniquilando a 42.000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro país, que ahora vuelve a ser GRANDE. ¡Ya no se reirán más!", sentenció.