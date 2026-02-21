Reportan la salida del personal de seguridad cubano de Venezuela tras las presiones de Washington

Publicado por Diane Hernández 21 de febrero, 2026

Parte del contingente de asesores de seguridad y médicos cubanos desplegados en Venezuela ha comenzado a salir del país, en un contexto de fuertes presiones de Estados Unidos para que el gobierno interino de Delcy Rodríguez ponga fin a la estrecha cooperación con el régimen de La Habana, según una investigación publicada por Reuters.

El reporte cita a 11 fuentes con conocimiento del tema y señala que Rodríguez ha sustituido a efectivos cubanos por personal venezolano en su esquema de seguridad. La medida contrasta con la práctica durante los mandatos de los dictadores Nicolás Maduro y el fallecido Hugo Chávez, quienes confiaron su protección a equipos de élite provenientes de Cuba.

Asimismo, algunos asesores cubanos habrían sido retirados de funciones dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), organismo clave en la estructura de seguridad del Estado venezolano. Según las fuentes, varios profesionales -entre ellos médicos y consultores en seguridad- han regresado a la isla en vuelos recientes.

Impacto de la operación del 3 de enero

El repliegue ocurre tras la operación militar estadounidense del 3 de enero que culminó con la captura de Maduro. El régimen cubano informó que 32 de sus nacionales murieron durante la incursión.

Durante años, la cooperación en materia de inteligencia y defensa fue un pilar del vínculo Caracas-La Habana. Asesores cubanos se integraron en distintas instancias militares venezolanas desde finales de la década de 2000, en el marco de un acuerdo más amplio que incluía el envío de petróleo subsidiado a la isla a cambio de servicios profesionales y de seguridad.

"La influencia cubana fue absolutamente esencial" para la permanencia del chavismo en el poder, dijo a Reuters el historiador Alejandro Velasco, profesor de la Universidad de Nueva York.

No está claro si la salida responde a una decisión estratégica de Rodríguez, a una orden directa desde La Habana o a salidas voluntarias. Una fuente cercana al oficialismo citada por la agencia atribuyó el movimiento a la presión ejercida por Washington.

Todo esto ocurre luego de décadas de negación de la dictadura castrista sobre la presencia de efectivos de inteligencia y seguridad cubanos en otros países de la región, entre ellos Venezuela.

La estrategia de Estados Unidos

El presidente Donald Trump ha declarado públicamente su intención de desarticular la alianza entre Venezuela y Cuba. El 11 de enero afirmó en redes sociales que el suministro de petróleo y apoyo financiero venezolano a la isla debía terminar, así como los "servicios de seguridad" prestados por La Habana.

De acuerdo con Reuters, desde mediados de diciembre Estados Unidos ha impedido envíos de crudo venezolano hacia Cuba, lo que ha incrementado la presión económica sobre el régimen liderado por Miguel Díaz-Canel.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo a la agencia que Washington mantiene "una muy buena relación" con las autoridades venezolanas de transición y sugirió que los intereses de Rodríguez coinciden con los objetivos estadounidenses.

Ni Caracas ni La Habana han dado declaraciones sobre este tema, aunque en declaraciones públicas recientes han reiterado la vigencia de sus vínculos bilaterales.