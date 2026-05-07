La Administración Trump impone nuevas sanciones a las potencias económicas cubanas

Publicado por Williams Perdomo 7 de mayo, 2026

La Administración Trump impuso este jueves nuevas sanciones a entidades económicas clave en Cuba, en un intento por aumentar la presión sobre el régimen comunista.

Las sanciones anunciadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, incluían medidas contra una empresa conjunta en la que participaba la minera canadiense Sherritt, que en un anuncio casi simultáneo comunicó que abandonaba Cuba.

Rubio también anunció nuevas medidas contra Gaesa, el conglomerado respaldado por los militares que se estima controla alrededor del 40% de la economía cubana.

Gaesa ya estaba bajo sanciones estadounidenses, pero las nuevas medidas se impusieron mediante una orden ejecutiva firmada la semana pasada por el presidente Donald Trump, que describe los sectores de la economía cubana por los que los bancos extranjeros serían sancionados si realizan transacciones con dicha empresa.

"A tan solo 145 kilómetros de la patria estadounidense, el régimen cubano ha llevado la isla a la ruina y la ha vendido como plataforma para operaciones de inteligencia extranjeras, militares y terroristas", dijo Rubio, cubano-estadounidense y crítico acérrimo de La Habana.

"Es de esperar que se anuncien más designaciones en los próximos días y semanas", advirtió.