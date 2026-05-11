Trump redobla la presión para que las agencias federales compren solo productos estadounidenses

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump renovó este domingo su impulso a favor de políticas de compra nacional más estrictas, al declarar en su cuenta de Truth Social que todas y cada una de las agencias federales deben priorizar los productos fabricados en Estados Unidos. “¡TODAS LAS AGENCIAS FEDERALES DEBEN COMPRAR PRODUCTOS ESTADOUNIDENSES — SIN EXCUSAS! Durante décadas, los políticos de Washington enviaron el dinero de sus impuestos al extranjero y permitieron que países extranjeros se aprovecharan de nosotros mientras nuestros trabajadores, fábricas y cadenas de suministro quedaban rezagados. Esa traición ha TERMINADO”, escribió el mandatario republicano.

Las palabras de Trump tienen lugar en el marco de la polémica por las exenciones a la Ley Buy American de 1933, la cual obliga a las agencias federales estadounidenses a adquirir bienes que hayan sido producidos en el país. Ante este hecho, el mandatario republicano ha criticado repetidamente lo que considera un uso excesivo de esas exenciones, al argumentar que estas permiten a las agencias federales eludir a los fabricantes estadounidenses en favor de proveedores extranjeros.

Además de sus críticas a dichas exenciones, Trump también se ha mostrado sumamente crítico con las numerosas prácticas de comercialización engañosas que tienen lugar en internet y que terminan etiquetando de manera fraudulenta diferentes tipos de productos importados como si fueran fabricados en Estados Unidos, al señalar que esas tácticas engañan a los consumidores nacionales. Si bien el mandatario republicano ya había manifestado sus condenas durante su primera administración, lo cierto es que al inicio de su segundo mandato firmó una orden ejecutiva llamada “Garantizar la publicidad veraz de productos que afirman estar hechos en Estados Unidos”, enfocada en luchar contra afirmaciones engañosas en mercados digitales y por parte de vendedores extranjeros que promocionan bienes como si fueran de producción estadounidense.

Lejos de quedarse allí, otra de las acciones más contundentes de Trump durante este segundo mandato ha sido el incremento de la presión sobre fabricantes y automotrices extranjeras para expandir su producción dentro del país, vinculando las negociaciones comerciales a compromisos de inversión multimillonarios para nuevas plantas destinadas no solo a impulsar el empleo, sino también las exportaciones.