Trump nomina a Kari Lake como embajadora de Estados Unidos en Jamaica

Publicado por Joaquín Núñez 11 de mayo, 2026

Donald Trump nominó a Kari Lake como embajadora de los Estados Unidos en Jamaica. La nominación de Lake fue anunciada por la Casa Blanca el lunes en un comunicado que también incluyó la de Doug Mastriano, nominado republicano a gobernador de Pensilvania en 2022, como embajador en Eslovaquia.

Lake, quien fue la nominada republicana a gobernadora de Arizona en 2022 y al Senado en 2024, perdiendo ambas elecciones, se unió inicialmente a la Administración Trump como asesora principal de la Agencia de Medios Globales de los Estados Unidos, que supervisa el medio Voice of America. En este rol, la republicana ha implementado una serie de recortes presupuestarios y de personal.

"Jamaica es un país que conozco muy bien, lleno de gente increíble, y, si el Senado confirma mi nombramiento, espero poder fortalecer la colaboración entre nuestros países, promover los intereses de Estados Unidos en el extranjero y consolidar la profunda amistad que une a los pueblos estadounidense y jamaicano", expresó Lake en su cuenta de X.

En cuanto a Mastriano, senador estatal de Pensilvania desde 2019, fue nominado como embajador en Eslovaquia. El republicano y veterano de Irak llamó la atención nacional en 2022, cuando obtuvo el respaldo de Trump en las elecciones a gobernador del Keystone State. A pesar de ganar las primarias republicanas, fue derrotado en las generales contra el demócrata Josh Shapiro, quien buscará la reelección en noviembre.

"Me siento profundamente honrado y agradecido por la nominación del presidente Trump para ocupar el cargo de embajador de los Estados Unidos en la República Eslovaca. Una vez confirmada por el Senado, espero poder representar a nuestra nación en el extranjero, fortalecer la amistad entre nuestros dos países y promover los intereses del pueblo estadounidense", señaló Mastriano en su cuenta de X.

Dave McCormick, senador republicano de Pensilvania, celebró la nominación de Mastriano: "Si es confirmado, será un gran embajador. Doug ha dedicado su vida a servir a nuestra nación en el ejército y en cargos públicos, y le deseo lo mejor en esta importante función de representar a Estados Unidos en el extranjero".

Ambas nominaciones deberán ser aprobadas por el Senado.