El regreso de Cameron Hamilton: Trump lo nomina para dirigir FEMA un año después de liderar esta agencia y ser despedido del cargo

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump nominó este lunes a Cameron Hamilton para liderar nuevamente la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en un giro inesperado que devuelve al exNavy SEAL al mismo cargo del que fue removido en mayo de 2025, una salida producida después de declarar ante el Congreso que eliminar la agencia no era la mejor opción para Estados Unidos, una postura que chocó frontalmente con los planes que entonces manejaba el propio Trump y su Administración.

La nueva designación llega en un momento en que la Casa Blanca ha bajado el tono respecto a su intención anterior de desmantelar FEMA, blanco habitual de Trump y de los republicanos que cuestionan un mal uso de los impuestos de los contribuyentes. Si el Senado lo confirma, Hamilton será el principal asesor del mandatario y del nuevo secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, en materia de gestión de emergencias, y se convertirá en el primer administrador permanente de la agencia durante el segundo mandato de Trump.

Hasta ahora, FEMA ha funcionado con tres responsables interinos, incluido el propio Hamilton entre enero y mayo del año pasado.

Hamilton recibiría una agencia en apuros. La gestión previa de Kristi Noem al frente del Departamento de Seguridad Nacional dejó renuncias a montones, decisiones que paralizaron operativos y un cierre del DHS de 75 días que recién terminó el 30 de abril. A ese complicado contexto se añade la cercanía de la temporada de huracanes y la presión de un consejo designado por el propio Trump que la semana pasada recomendó una reforma profunda del organismo, cambios que requerirían aval del Congreso.

A pesar de que Hamilton abogó por mantener FEMA, su nominación levantó un poco de polémica en su momento, pues nunca dirigió una agencia estatal o local de emergencias y en el pasado había criticado a FEMA en redes sociales. Sin embargo, su defensa pública del rol federal en la asistencia a estados y territorios afectados por desastres le ganó respeto dentro del gremio y de anteriores críticos. Funcionarios del DHS llegaron a someterlo a una prueba de polígrafo por sospechas de filtraciones, que superó sin problemas, aunque él mismo dijo después que ya intuía su despido.

Su breve paso por la agencia no pasó por debajo de la mesa, implementando cambios sustanciales que generaron debate. Por ejemplo, bajo su guardia se suspendió el trabajo puerta a puerta con sobrevivientes de desastres, se canceló un programa millonario de subvenciones para resiliencia, posteriormente restituido por un juez federal, y el Departamento de Eficiencia Gubernamental tuvo acceso a redes internas con datos personales de damnificados.

La confirmación en el Senado podría tropezar con un requisito legal: la ley exige cinco años de experiencia ejecutiva y conocimiento demostrado en gestión de emergencias y seguridad nacional. Hamilton fue corpsman de la Marina, una década en el SEAL Team Eight, especialista en crisis en el Departamento de Estado y director de servicios médicos de emergencia en el DHS.