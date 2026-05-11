Elon Musk, Larry Fink y más: Trump invitó a ejecutivos de empresas a su viaje a China

Publicado por Joaquín Núñez 11 de mayo, 2026

Donald Trump llevará a Elon Musk y otros directores ejecutivos de empresas a su viaje a China. Se espera que tanto el fundador de SpaceX como otros importantes ejecutivos integrarán la comitiva que acompañará al presidente en su reunión con Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh).

Trump viajará al gigante asiático entre el 13 y el 15 de mayo. Será la primera visita de Estado de un presidente estadounidense a China en nueve años, tras la visita del propio Trump en 2017. Se espera que la agenda abarque temas comerciales, controles de exportación, la situación de Taiwán, inteligencia artificial y el futuro de Irán.

Según informó Fox News, el presidente republicano invitó a los siguientes directores ejecutivos además de a Musk: Tim Cook, de Apple; Larry Fink, de BlackRock; Kelly Ortberg, de Boeing; Jane Fraser, de Citigroup; y David Solomon, de Goldman Sachs.

Además, un funcionario que habló con CNBC adelantó otros nombres que podrían unirse a la delegación: Stephen Schwarzman (Blackstone), Brian Sikes (Cargill), Michael Miebach (Mastercard) y Dina Powell McCormick (Meta), entre otros.

Anna Kelly, subsecretaria de Prensa de la Casa Blanca, habló con Fox News sobre lo que se puede esperar de la visita de Trump a China.

"Bueno, el presidente, por supuesto, mantiene una excelente relación con el presidente Xi, y creo que podemos esperar más de lo que este presidente ha hecho durante el último año, cuando, lamentablemente, los presidentes anteriores traicionaron los intereses de la industria estadounidense y trasladaron puestos de trabajo al extranjero. Este presidente, afortunadamente, puso fin a esa práctica y reequilibró el comercio, reequilibró el orden económico para poner a Estados Unidos en primer lugar, tal y como prometió", expresó la funcionaria.

"El pueblo estadounidense puede esperar más acuerdos beneficiosos para nuestro país. Se seguirá trabajando en la relación comercial entre Estados Unidos y China, con acuerdos que abarcan los sectores aeroespacial, energético y agrícola, lo que, en última instancia, pondrá fin a esa práctica de trasladar puestos de trabajo al extranjero y traicionar a los trabajadores estadounidenses, en favor de políticas y acuerdos que pongan a Estados Unidos en primer lugar y revitalicen nuestra economía aquí, en casa", añadió Kelly, quien adelantó que Xi podría visitar Estados Unidos en 2026.

Entre otros detalles de la visita, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino confirmó que el jueves habrá una ceremonia de bienvenida y posterior reunión bilateral. Posteriormente, se espera que ambos líderes visiten el Templo del Cielo, el mayor templo del país.