El DOJ avanza para desnaturalizar a 12 ciudadanos acusados de terrorismo, abuso sexual y crímenes de guerra

Publicado por Joaquín Núñez 8 de mayo, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) avanza para desnaturalizar a doce personas acusadas de delitos graves como "proporcionar apoyo material a un grupo terrorista, cometer crímenes de guerra y abusar sexualmente de un menor". A través de un comunicado, la agencia confirmó haber empezado los procedimientos legales necesarios para avanzar con los procesos de desnaturalización.

Los doce casos fueron procesados por la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, en cooperación con agencias locales.

"Las personas implicadas en la comisión de fraudes, delitos atroces como el abuso sexual o que hayan manifestado su apoyo al terrorismo nunca deberían haber sido naturalizadas como ciudadanos de Estados Unidos", expresó el fiscal general interino, Todd Blanche.

"La Administración Trump está tomando medidas para corregir estas graves violaciones de nuestro sistema de inmigración. Quienes hayan ocultado intencionadamente sus antecedentes penales o hayan falseado su identidad durante el proceso de naturalización se enfrentarán a todo el peso de la ley", añadió.

Los ciudadanos apuntados por el DOJ para la desnaturalización son los siguientes:

Ali Yousif Ahmed Al-Nouri: originario de Irak. Ahmed ingresó a los Estados Unidos en 2009 alegando que tanto él como su familia habían sido atacados por terroristas de Al-Qaeda. En 2019, Irak solicitó la extradición de Ahmed para que enfrentara cargos penales por el asesinato premeditado de dos policías iraquíes en 2006.

Oscar Alberto Peláez: se trata de un sacerdote de origen colombiano. Según el DOJ, abusó sexualmente de un menor en múltiples ocasiones entre 1998 y 2000. "El Sr. Peláez mintió sobre la comisión de estos delitos en relación con su solicitud de naturalización", señaló la agencia.

Khalid Ouazzani: el hombre originario de Marruecos fue naturalizado en 2006. De acuerdo con el DOJ, su juramento de lealtad a Estados Unidos resultó ser "falso". En mayo de 2010, Ouazzani se declaró culpable de fraude bancario, lavado de dinero y apoyo material a Al-Qaeda.

Salah Osman Ahmed: en un caso similar al de Ouzzani, Ahmed, de Somalia, se declaró culpable de brindar apoyo material a terroristas. "Ahmed obtuvo su naturalización ocultando hechos relevantes o mediante declaraciones falsas deliberadas", señala el DOJ.

Baboucarr Mboob: el hombre de 58 años era un policía militar en Gambia. Según las acusaciones en su contra, ocultó su participación en crímenes de guerra y actos de persecución durante sus trámites de inmigración y naturalización tras entrar en Estados Unidos en 2002.

Kevin Robin Suárez: de origen boliviano, se declaró culpable de participar en una red de tráfico de armas que enviaba armamento desde Florida hacia Bolivia y otros países sudamericanos vinculados al narcotráfico. De acuerdo con el DOJ, Suárez obtuvo ilegalmente la ciudadanía estadounidense porque su delito le impedía cumplir con el requisito de buena conducta moral para naturalizarse.

Abduvosit Razikov: Acusado de utilizar matrimonios fraudulentos para obtener beneficios migratorios y facilitar el ingreso de terceros a Estados Unidos, las autoridades sostienen que el uzbeco nunca obtuvo legalmente la residencia permanente.

Abdallah Osman Sheikh: el DOJ asegura que obtuvo su naturalización de forma ilícita, ocultando información relevante o mediante declaraciones falsas deliberadas.

Debashis Ghosh: originario de la India, es señalado por participar en un fraude millonario contra inversores antes y después de naturalizarse. Habría ocultado los delitos en su entrevista migratoria.

Pin He: aunque fue deportado en 1992, las autoridades afirman que reingresó al país usando un nombre diferente y luego obtuvo la ciudadanía estadounidense ocultando su historial migratorio.

George Oyakhire: las autoridades sostienen que el nigeriano de 66 años obtuvo su residencia y ciudadanía mediante fraude documental.

Víctor Manuel Rocha: el caso más famoso entre todos los anteriores. Es un exdiplomático estadounidense condenado por actuar durante décadas como agente encubierto de Cuba. Admitió haber espiado para La Habana incluso antes de naturalizarse en 1978.

¿Cómo funciona el proceso de desnaturalización?

La desnaturalización es un proceso legal por el cual se revoca la ciudadanía de una persona que adquirió la nacionalidad por naturalización. Esto implica perder derechos fundamentales que se tenían por ser ciudadano estadounidense, como el derecho al voto, protecciones legales y el pasaporte. Incluso, y depende del caso, abre la puerta a la deportación.

Aunque poco frecuente, este proceso“ está regulado por normas y procedimientos específicos que se reglamentaron hace más de 70 años, durante la presidencia de Dwight Eisenhower.

La autoridad legal para este proceso se encuentra en la Immigration and Nationality Act (INA). Esta legislación establece que la ciudadanía de un ciudadano estadounidense naturalizado puede ser revocada y el certificado de naturalización cancelado si la naturalización se obtuvo ilegalmente o mediante la ocultación de un hecho relevante o mediante una declaración falsa intencionada.

La INA marca dos caminos para el proceso, el civil y el penal. En ambos casos, si el Gobierno obtiene un fallo favorable, se revoca la ciudadanía y la persona en cuestión vuelve a su estatus previo, dando lugar a un posible proceso de deportación. La sentencia puede apelarse ante las cortes de apelaciones federales y eventualmente ante la Corte Suprema.