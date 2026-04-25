¿2028 a la vista?: Rubio se ha ganado la admiración del círculo más cercano de Trump

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 24 de abril, 2026

Según un reporte de POLITICO, Marco Rubio, actual secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, ha logrado ganarse la admiración de los confidentes más cercanos al presidente Donald Trump.

Este giro representa una rehabilitación política notable para el floridano. Tras su fallida campaña presidencial de 2016, muchos lo descartaron como un político demasiado vinculado al establishment.

Sin embargo, su firmeza en la deposición de Nicolás Maduro y su lealtad inquebrantable a la agenda presidencial han cambiado la narrativa a su favor. Lo que comenzó como una posibilidad lejana se ha transformado en una realidad política dentro del Ala Oeste.

Dentro del círculo íntimo de Trump, Rubio es visto ahora como un contendiente serio para 2028. Su capacidad para evitar "minas terrestres políticas" y su manejo de los conflictos extranjeros lo han posicionado como un sucesor viable, capaz de atraer tanto a la base MAGA como a los sectores más institucionales del partido.

Leal, endiabladamente inteligente y muy curtido

La transformación de Rubio no ha sido accidental. Analistas y asesores cercanos al mandatario destacan que el secretario de Estado tomó una decisión consciente de abrazar la agenda MAGA en lugar de enfrentarla.

Alex Bruesewitz, asesor de Trump, explicó a POLITICO que Rubio se vio en una encrucijada tras el 2016.

“Él podría haber tomado la ruta de John Kasich y comenzar a sufrir del Síndrome de Trastorno por Trump y desvanecerse en el abismo”, señaló Bruesewitz. Por el contrario, Rubio “eligió la ruta de abrazar MAGA y convertirse en uno de los aliados y defensores más acérrimos del movimiento”, dijo.

Esta conversión ha dado resultados tangibles en las encuestas de opinión entre los conservadores. En un reciente sondeo de CPAC, el apoyo a Rubio se disparó del 3% al 35% en apenas un año. Aunque el vicepresidente JD Vance sigue liderando con un 53%, el crecimiento de Rubio refleja una aceptación masiva por parte de la base que antes lo miraba con recelo.

Un alto funcionario de la Casa Blanca, bajo condición de anonimato, describió al secretario en términos superlativos. Según el informe, Rubio es considerado “leal, endiabladamente inteligente, articulado y muy curtido”, añadiendo además que se le percibe como “un ganador”.

Resultados en el Hemisferio Occidental y éxitos migratorios

El prestigio de Rubio dentro de la administración se ha cimentado sobre políticas de seguridad nacional que priorizan el interés estadounidense. Su papel fue crucial en la nueva política para el Hemisferio Occidental, coordinando golpes contra embarcaciones de narcotráfico y supervisando las operaciones en Venezuela y Cuba.

A diferencia del conflicto en Irán, que ha sido más prolongado, los éxitos en la región han sido utilizados por Rubio para demostrar su capacidad ejecutiva. Además, ha liderado una ofensiva contra el extremismo extranjero mediante la revocación de miles de visas de estudiantes vinculados a funcionarios palestinos y al régimen iraní.

Bajo su mando, el Departamento de Estado instituyó una política de "un solo error" que permite cancelar visas a cualquier extranjero que infrinja la ley estadounidense o apoye el terrorismo. Este enfoque de "ley y orden" ha resonado profundamente en el movimiento.

El factor de la proximidad y la narrativa "America First"

Una de las mayores ventajas de Rubio es su acceso directo al presidente. Al desempeñar el doble cargo de secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, cuenta con una oficina en el Ala Oeste de la Casa Blanca.

Sean Spicer, exsecretario de prensa de la Casa Blanca, comentó a POLITICO que esta cercanía ha sido determinante: “Debido a este doble papel, ha tenido mucho acceso y tiempo cara a cara con el presidente, y con MAGA. Eso ha sido enorme para él”.

Incluso su estilo de comunicación ha evolucionado. Rubio ha demostrado ser un experto en enmarcar operaciones militares bajo la premisa de "America First". En enero, durante una entrevista en Meet the Press, el secretario defendió las acciones en Venezuela aclarando la naturaleza de la situación.

“No hay una guerra; quiero decir, estamos en guerra contra las organizaciones de tráfico de drogas”, afirmó Rubio a la cadena NBC, describiendo a Nicolás Maduro como el líder del Cartel de los Soles.

Para los observadores internos, el Rubio de 2026 es muy distinto al de hace una década: mientras que el candidato de 2016 parecía tenso y demasiado serio, el funcionario actual se muestra relajado y consciente de su peso político.

Como indica un funcionario de la administración: “Este es un tipo que está malabareando múltiples trabajos en la administración y en el escenario mundial, y lo está haciendo absolutamente genial”.