Una juez de la Corte Suprema de Utah renuncia tras acusaciones de relación con un abogado ligado a caso electoral

Publicado por Luis Francisco Orozco 8 de mayo, 2026

La jueza de la Corte Suprema de Utah, Diana Hagen, renunció este viernes en medio del escrutinio que ha venido enfrentando durante las últimas semanas por acusaciones relacionadas con una presunta relación personal con un abogado vinculado a un caso de redistribución de distritos de alto perfil. “Como servidora pública durante veintiséis años, soy plenamente consciente de que el servicio público requiere sacrificios. He aceptado voluntariamente esos sacrificios por el privilegio de ocupar una posición de confianza pública, donde pude hacer mi parte para defender el Estado de derecho y proteger los derechos constitucionales de cada habitante de Utah”, dijo Hagen en su carta de renuncia, obtenida inicialmente por Fox News.

En dicho documento, la jueza agregó: “También entiendo que los funcionarios públicos están, con razón, sujetos a un estándar más alto y deben aceptar un mayor grado de escrutinio público y una privacidad reducida. Pero mi familia y mis amigos no eligieron la vida pública. No merecen que detalles intensamente personales relacionados con la dolorosa disolución de mi matrimonio de treinta años sean sometidos al escrutinio público.”

La polémica inició luego de que el gobernador republicano de Utah, Spencer Cox, pidiera el mes pasado abrir una investigación independiente sobre la jueza tras acusaciones de que podría haber mantenido una relación inapropiada con un abogado vinculado a un importante caso de redistribución de distritos. Junto a Cox, varios legisladores de Utah también pidieron la apertura de la investigación tras las acusaciones planteadas por el exesposo de la jueza, quien llegó a afirmar que Hagen había enviado mensajes de texto “inapropiados” al abogado David Reymann, quien formó parte de un fallo unánime de la Corte Suprema de Utah en julio de 2024 que anuló un mapa congresional apoyado por los republicanos, logrando que un escaño pasara a manos demócratas.

Las acusaciones surgieron a través de una queja formal presentada por un abogado que representa al esposo de Hagen ante el presidente del tribunal, Matthew Durrant, y la Comisión de Conducta Judicial del estado. Si bien tanto la jueza como Reymann han negado cualquier tipo de irregularidad, la comisión revisó la queja y decidió no avanzar con más acciones tras una investigación preliminar. Según informes locales, la investigación determinó que Hagen y su esposo comenzaron a discutir el divorcio en septiembre de 2024 y que, si bien ambos tuvieron interacciones relacionadas con Reymann a finales de ese año, la jueza no se reunió a solas con el abogado hasta 2025.