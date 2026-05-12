LeBron James deja su futuro en el aire tras la eliminación de los Lakers en los Playoffs de la NBA

LeBron James, durante una conferencia de prensa. Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 12 de mayo, 2026

Tras consumarse la eliminación de los Los Angeles Lakers de los Playoffs de la NBA 2026 frente a los Oklahoma City Thunder, la atención se centró en el que es el mejor jugador del siglo XXI y, para algunos, de la historia de la mejor liga de baloncesto del mundo: LeBron James.

King James, que acaba contrato, no quiso ser conciso a la hora de responder sobre su futuro, dejando en el aire si continuará en activo, renovará con los Lakers o emprenderá un nuevo capítulo en otra franquicia.

"No sé qué me depara el futuro", dijo, tras caer frente a los Thunder. "Obviamente todavía está muy fresca la derrota (...) Volveré a casa, hablaré con mi familia y, cuando llegue el momento, ustedes sabrán lo que decida hacer".

"Tomaré un tiempo, recalibraré y veré que es lo mejor para mi futuro", concluyó.

James, de 41 años, acaba de disputar su octavo curso con los Lakers. En esta última temporada regular estuvo presente en 60 juegos, con un promedio de 20,9 puntos, 6,1 rebotes y 7.2 asistencias.

En los Playoffs, James ha disputado diez juegos, con una media de 23,2 puntos, 6,7 rebotes y 7,3 asistencias por juego.