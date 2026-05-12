“El gobierno mexicano no ha hecho nada para determinar si Rocha Moya ha tenido o no vínculos con el narcotráfico”

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de mayo, 2026

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva, Karina Yapor, entrevistó al excoordinador de la oficina presidencial de mexicanos en el exterior, Juan Hernández, sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos en el marco de las investigaciones por narcotráfico de la Administración del presidente Donald Trump contra funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Hay unos individuos en México que por años se han estado investigando dentro de dicho país. Algunas investigaciones han sido formales y otras de periodistas, que ven a individuos como Rocha Moya que muchos creen que sí ha tenido un pasado muy nebuloso y relacionado con grupos de delincuencia y narcotráfico. Pero no se ha hecho nada en México ni en su gobierno para estar seguros si él es o no un delincuente”, dijo Hernández.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.