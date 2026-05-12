Una organización israelí sin ánimo de lucro espera que el nuevo informe sobre la violencia sexual del 7 de Octubre se convierta en un "momento decisivo" y atraiga la atención de los parlamentos mundiales

Publicado por Jessica Russak-Hoffman 12 de mayo, 2026

En los aproximadamente dos años y medio transcurridos desde los ataques del 7 de Octubre dirigidos por Hamás, Israel ha presentado numerosas pruebas de que los terroristas sometieron a mujeres y niñas a violencia sexual, tanto durante los ataques como posteriormente en cautiverio en Gaza. Un informe, que la Comisión Civil sobre Crímenes del 7 de Octubre contra Mujeres y Niños hizo público el martes, pretende llamar la atención tanto de fiscales como de parlamentarios de todo el mundo, según la organización independiente israelí sin ánimo de lucro.

"El impacto más importante que se consigue con este trabajo es el reconocimiento en el registro histórico de lo que les ocurrió a las víctimas", dijo a JNS Cochav Elkayam-Levy, fundadora de la comisión. "Nuestro objetivo ahora es el reconocimiento institucional y llevar el informe a los parlamentos de todo el mundo".

"Un fundamento jurídico e histórico para la rendición de cuentas"

"El informe es también una base legal e histórica para la rendición de cuentas," que "proporciona un marco orientado a la acusación para futuras investigaciones sobre crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y actos genocidas", dijo Elkayam-Levy, abogado que ha asesorado anteriormente al fiscal general israelí.

"Traza pautas, identifica métodos operativos y esboza vías de responsabilidad que van más allá de los autores directos y se extienden a quienes planearon, facilitaron, amplificaron o permitieron estos crímenes", declaró a JNS. "También creemos que el informe avanza en la comprensión jurídica internacional de la violencia sexual relacionada con los conflictos, en particular a través del concepto de violencia sexual kinocida, un término que acuñamos para describir la violencia sexual destinada a torturar a las familias y explotar los lazos familiares para aumentar el sufrimiento de las víctimas."

"Un momento decisivo"

En un plano más amplio, Elkayam-Levy espera que el informe "se convierta en un momento decisivo en la forma en que la comunidad internacional responde a la violencia sexual en los conflictos armados."

El informe se basa en una investigación que abarca 10.000 fotografías y vídeos, 430 testimonios y entrevistas y más de 1.800 horas de metraje, incluidas secuencias grabadas por los terroristas.

La violencia sexual y de género se produjo en múltiples lugares durante el asalto dirigido por Hamás, entre ellos el festival de música Nova, kibutz, carreteras y bases militares, y continuó durante el asecuestro de rehenes y su cautiverio en Gaza, según la comisión.

Patrones de abusos en todos los lugares de ataque

El informe identificó patrones recurrentes de abusos en todos los lugares del ataque. Los investigadores concluyeron que la repetición de estos actos demostraba que "no eran actos aislados de brutalidad, sino que formaban parte de un método operativo más amplio utilizado durante el ataque y sus secuelas."

Los testimonios de supervivientes, rehenes liberados, primeros intervinientes y personal médico describieron las agresiones cometidas durante los atentados y en cautividad. Varios exrehenes denunciaron abusos sexuales continuados mientras estuvieron retenidos en Gaza.

Elkayam-Levy declaró a JNS que las pruebas del informe "hablan por sí solas".

"Históricamente se ha negado la violencia sexual en los conflictos, especialmente cuando reconocerla resulta políticamente incómodo, pero los derechos humanos no pueden depender de la política", afirmó. "Las víctimas del 7 de Octubre y las que regresaron del infierno del cautiverio merecen el mismo reconocimiento y protección que se otorga a las víctimas en cualquier otra parte del mundo".

Silencio repentino

Según un informe realizado en abril de 2026 por Boundless, un think tank estadounidense centrado en Israel y el antisemitismo, el 49% de la población estadounidense está de acuerdo en que Hamás cometió actos de violencia sexual el 7 de Octubre y en que existen pruebas en vídeo y fotografías.

"Cuando las mujeres fueron agredidas, mutiladas y asesinadas por terroristas de Hamás, demasiadas voces que dicen defender la justicia callaron de repente", dijo a JNS Jayne Zirkle, directora de comunicaciones del Lawfare Project.

"Otros fueron aún más lejos, burlándose de los supervivientes, negando las pruebas y difundiendo propaganda diseñada para proteger a los terroristas de la rendición de cuentas", dijo Zirkle. "Imagina decir a las víctimas de cualquier otra atrocidad masiva que su testimonio es políticamente inconveniente".

"El borrado del sufrimiento"

"Las pruebas de la violencia sexual de Hamás han sido documentadas por testigos presenciales, primeros intervinientes, equipos forenses, rehenes liberados e investigaciones internacionales", dijo Zirkle a JNS. Los negacionistas de la violación del 7 de octubre son cómplices de "el borrado del sufrimiento", añadió.

"Los grupos terroristas prosperan cuando el mundo racionaliza el mal en lugar de enfrentarse a él", dijo a JNS. "Debemos asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir diciendo la verdad claramente y sin disculparnos".

Sigal Kraunik, del kibutz Be'eri, cuyo marido Arik fue asesinado por terroristas el 7 de Octubre, dijo a JNS que "Hamás y las organizaciones terroristas están ocupados con propaganda de que ellos son la víctima, y el mundo se lo está creyendo".

Las organizaciones de derechos humanos guardaban un notable silencio sobre las atrocidades de Hamás, dijo a JNS.

"No protegen realmente a los débiles", dijo. "Son una gran parte de la maquinaria que trabaja para odiar a los judíos y a Israel".

"Un mentiroso es un mentiroso"

Jacqueline Carroll, ex fiscal de delitos sexuales en el condado de Cook, Illinois, y fundadora de una consultora que se centra en la lucha contra el odio, dijo a JNS que espera que algunos de los autores puedan estar todavía "bajo la jurisdicción de Israel" para que puedan afrontar consecuencias legales.

Las pruebas contenidas en el informe también podrían utilizarse para sanciones, reparaciones y casos individuales, incluida la posibilidad de que las víctimas estadounidenses presenten demandas, dijo a JNS, antes de la publicación del informe.

Gerard Filitti, consejero principal del Lawfare Project, dijo a JNS que las conclusiones del informe podrían servir de base para futuros procesamientos ante la Corte Penal Internacional, un órgano judicial independiente con sede en La Haya, "si su sesgo antijudío no se interpone en el camino".

El tribunal, independiente de Naciones Unidas, ha acusado a dirigentes israelíes de supervisar el "genocidio" en Gaza y ha emitido órdenes de detención contra el primer ministro y el ex ministro de Defensa israelíes. Israel no es parte en el tribunal.

El informe "obliga al mundo a afrontar la violencia sexual del 7 de Octubre como una atrocidad documentada

El informe "obliga al mundo a enfrentarse a la violencia sexual del 7 de Octubre como una atrocidad documentada, no como un tema de debate controvertido", declaró Filitti a JNS antes de su publicación.

"El mundo tiene que contar ahora con las cuestiones jurídicas que exigen respuestas y consecuencias", dijo. "¿Cómo se organizó, quién lo sabía, quién participó, quién mandó y quién facilitó?".

La comisión pidió investigaciones y procesamientos internacionales coordinados y la creación de unidades especializadas en crímenes de guerra centradas en la violencia sexual y de género.

"Una acusación contra Hamás"

El nuevo informe es una "acusación contra Hamás", según Filitti. "Los apologistas del terrorismo atacarán la fuente y la llamarán propaganda, pero el mundo no podrá negar la realidad de estas atrocidades,", dijo.

Dos líderes judíos dijeron a JNS antes de la publicación del informe que los que odian a Israel probablemente denegarán las conclusiones del informe.

El rabino David Katz, director ejecutivo de la Israel Heritage Foundation, dijo a JNS que los negacionistas del 7 de octubre probablemente no serán persuadidos por el informe.

"Una persona que miente es una mentirosa,", dijo. "Una persona que no quiere ser realista no es realista".

"Los que optan por la negación no se dejarán convencer por ninguna prueba o informe"

El rabino Josh Joseph, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones de la Unión Ortodoxa, dijo a JNS que "por desgracia, los que optan por la negación, hacer preguntas y la demonización de los judíos, independientemente de los hechos, no se dejarán convencer por ninguna prueba o informe."

Joseph dijo que existe una tradición judía de recordar no sólo "momentos de milagro y salvación, sino también momentos de opresión y atrocidades indecibles."

"Nuestra identidad perdurable está ligada al recuerdo y la conmemoración de nuestra experiencia,", dijo.

Aconsejó a los lectores que sean prudentes a la hora de abordar el informe, que documenta crímenes horribles con detalle explícito.

Los lectores deben equilibrar "las responsabilidades de dar testimonio y recordar con mantener la dignidad de las víctimas y cuidar la propia psique", dijo.

© JNS