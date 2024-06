El increíble camino de JD Vance: de la pobreza a Yale y posible vicepresidente de Trump

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por Hace 7 horas

"Lo más genial que he hecho, al menos sobre el papel, es graduarme en la Facultad de Derecho de Yale, algo que J.D. Vance, con trece años, habría considerado un disparate. Pero unas doscientas personas hacen lo mismo cada año y, créeme, no querrás leer sobre la mayoría de sus vidas. No soy senador, ni gobernador, ni ex secretario de gabinete. No he creado una empresa multimillonaria ni una organización sin ánimo de lucro que cambie el mundo. Tengo un buen trabajo, un matrimonio feliz, una casa cómoda y dos perros vivarachos", escribió JD Vance a modo de presentación en 'Hillbilly Elegy', el libro que lo llevó a la fama nacional. Habiendo conseguido ya lo primero que enumero, quizás, dependerá de Donald Trump y luego de los votantes, podría sumar la palabra "vicepresidente" a ese listado.

Resulta que el republicano de 39 años está en la lista final del presunto nominado para ser su compañero de fórmula en noviembre, junto con su colega Marco Rubio y el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.

De acuerdo con el propio Trump, revelará el nombre en la semana de la Convención Nacional Republicana (RNC), la cual comenzará el próximo 15 de julio.

¿Quién es JD Vance?

Vance nació el dos de agosto de 1984, apenas dos meses antes de la reelección de Ronald Reagan, en una pequeña ciudad llamada Middletown, al suroeste de Ohio. Si familia es de ascendencia escocesa-irlandesa, grupo que define como "gente rural que vino del Reino Unido entre los siglos XVII y XVIII".

Tal y como describe y su citado libro, el cual se publicó en 2016 fue catalogado como la publicación "más importante" en aquel momento, tuvo una infancia muy difícil, una que posiblemente hubiese terminado en tragedia de no ser por su abuela, 'Mamaw', quien, según confiesa, supo encarrilarlo a tiempo. Justo cuando empezaba a rendir muy mal en la escuela, a juntarse con la gente equivocada y a "experimentar con drogas y alcohol", todo cambió de repente... y para bien.

"Recuerdo que empecé a salir con un chico que era conocido por ser un drogadicto local y mi abuela se enteró. Ella se inclinó y dijo 'JD, quiero decirte algo. Si no dejas de salir con ese chico voy a atropellarlo con mi coche y nadie se va a enterar'", recordó en una entrevista con Peter Robinson para la Institución Hoover. Si bien muy en el fondo sabía que la abuela no iba literalmente a cometer un asesinato, su convicción lo comenzó a enderezar.

"Ella era muy dura conmigo de una manera que yo necesitaba. Ella me exigió que consiguiera un trabajo, que trabajara duro en el trabajo, que me pagara mi propio sueldo, ella me exigió que fuera a la escuela y que sacara buenas notas, ya sabes, ella lo hizo. En el momento en que yo vivía con 'Mamaw', todo eso era probablemente lo más pobre que he crecido. Teníamos muy poco dinero. Recuerdo que ella fue y compró una calculadora gráfica porque yo estaba en la clase de matemáticas avanzadas en la escuela, que era la calculadora de moda. 'Mamaw' dijo, 'mira bastardo perezoso, si puedo pagar por esta calculadora con tan poco dinero como tengo, entonces vas a trabajar duro en la escuela que vas a hacer el bien'. Y eso significaba algo para mí", sumó.

De Middletown a Yale

Terminó la escuela secundaria y derecho a enlistarse en el Ejército, donde sirvió en la Infantería de la Marina y fue enviado a la Guerra de Irak.

De vuelta a casa, se graduó en ciencias políticas y filosofía en la Universidad Estatal de Ohio, para luego dar el salto que remarcó en el párrafo inicial. Salió de la Universidad de Yale con una licenciatura en derecho, lo que rápidamente lo transportó al mundo corporativo, uno muy diferente al que acostumbraba mientras vacacionaba en Kentucky cuando era joven.

"No se puede entender lo que está sucediendo ahora sin leer primero a JD Vance"

Precisamente, fue una de sus profesoras en Yale, Amy Chua, la quien convenció a Vance para que depositara su infancia en un libro.

"Cuando Chua y Vance se conocieron, Chua estaba a punto de publicar Battle Hymn of the Tiger Mother (El himno de batalla de la madre tigre), sobre las estrictas tácticas de crianza que utilizó para educar a sus hijas. Al ver a Chua compartir la historia de su familia con una audiencia nacional, Vance empezó a creer que él podía hacer lo mismo", informó al respecto The Atlantic.

Una vez en el mercado, 'Hillbilly Elegy' fue un éxito en ventas. Tanto es así que incluso llegó a la pantalla grande como un documental de Netflix, el cual llegó a obtener nominaciones para la academia.

Para entender la dimensión y el impacto que tuvo la publicación del entonces joven autor de 32 años, logró colapsar el sitio web de la revista The American Conservative luego de que se publicara una entrevista con su persona. "No se puede entender lo que está sucediendo ahora sin leer primero a JD Vance", declaró en su momento Rod Dreher del citado medio.

Candidatura al Senado

Tras negar una y otra vez su intención de postularse al Senado por Ohio, lo cual efectivamente rechazó en 2018, decidió saltar a la arena política en 2022, tras el anuncio de jubilación del senador Rob Portman.

Con una plataforma marcada por un acercamiento a la retórica de Trump, de quién además consiguió el respaldo oficial, logró el primer lugar en unas reñidas primarias republicanas, superando a Josh Mandel y a Matt Dolan.

A pesar de enfrentar un duro rival como Tim Ryan en las elecciones generales, logró imponerse con el 53 % y llegar a la Cámara Alta como uno de sus miembros más jóvenes, solo superado por Jon Ossoff de Georgia.

En cuanto a su gestión, se destacó por ser un tanto escéptico de la efectividad del envío de fondos de Ucrania, por apoyar un límite nacional de 15 semanas sobre el aborto, como así también por colaborar con senadores demócratas en diversos proyectos de ley.

Por ejemplo, trabajo con Sherrod Brown y Bob Casey para elaborar un plan para evitar otro descarrilamiento de tren como el que ocurrió en East Palestine, como así también con Elizabeth Warren para apuntar contra el rescate de los grandes bancos.

Fortalezas y debilidades de un ticket Trump-Vance

Por último, a la hora de analizar qué le aportaría JD Vance a una eventual fórmula presidencial de Donald Trump, dejando de lado su estatura y atractivos ojos azules, el senador de Ohio balancearía el ticket en términos etarios y regionales.

Para empezar, tiene exactamente la mitad de años que Trump y, lo más importante de todo, encarna el Rust Belt, donde los expertos predicen que se definirá la elección. La tracción de votos en estados clave como Michigan, Pennsylvania, Wisconsin y incluso Minnesota podría ser fundamental para la eventual dupla republicana.

A su vez, podría ayudar al ticket a recaudar dinero de lugares no tradicionales para los republicanos y sus buenas apariciones televisivas hacen que su nombre tome aún más fuerza.

Por último, pero no menos importante, es alguien que ya participó en elecciones federales, lo que significa que todo lo que sus rivales pudieron haber encontrado en su contra ya habría sido publicado. Aunque siempre pueden existir alguna sorpresa, esto sería una tranquilidad para la campaña.

En cuanto a los puntos no positivos, además de su juventud, que también puede ser vista como un arma de doble filo, hay que tener en cuenta que Vance fue muy duro con Trump en el pasado, algo que seguramente sería explotado en su contra por la campaña de Biden, algo muy similar a lo que ocurre con Marco Rubio.