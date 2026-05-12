Los Thunder finiquitan a los Lakers y siguen invictos en los Playoffs de la NBA

Imagen del cuarto juego entre los Thunder y los Lakers. Mayo de 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 12 de mayo, 2026

Directos a por el Anillo. Los Oklahoma City Thunder continúan invictos en los Playoffs de la NBA 2026. Tras no ceder ni un solo juego frente los Phoenix Suns en la primera ronda, los vigentes campeones de la mejor liga de baloncesto del mundo volvieron a hacer pleno de victorias en semifinales, esta vez frente a los Los Angeles Lakers.

En el cuarto enfrentamiento de la serie, los Thunder asaltaron el Crypto.com Arena de Los Angeles (110-115), cuajando una brillante actuación -con remontada incluida- en los últimos 12 minutos.

Los vigentes poseedores del Trofeo Larry O'Brien avanzan a la Final de la Conferencia Oeste con un marcador global de 4-0. Ahí, se verá las caras con el vencedor de la serie que enfrenta a los San Antonio Spurs y a los Minnesota Timberwolves.

Shai Gilgeous-Alexander volvió a demostrar que es el jugador más en forma en estos momentos. El líder de los Thunder cerró su participación en las semifinales de la Conferencia Oeste siendo el máximo anotador del duelo (35 puntos). En esta ocasión, Ajay Mitchell (28 puntos) fue el complemento del canadiense ante la m´s discreta aportación de Chet Holmgren (16 puntos).

Los Lakers no han podido contar con Luka Doncic. Una ausencia que ha sido determinante. En el último enfrentamiento frente a los Thunder, LeBron James -quien dejó su futuro en el aire- registró un doble-doble (24 puntos y 12 rebotes), mientras que Austin Reaves (27 puntos) fue el máximo anotador) de la franquicia púrpura y dorada.

Máxima igualdad entre Detroit y Cleveland

En el otro duelo de la jornada, los Cleveland Cavaliers lograron igualar la serie frente a los Detroit Pistons (2-2) tras vencer en el Rocket Arena de Ohio (112-103).

Los Pistons pierden la ventaja que habían conseguido en los dos primeros juegos de la eliminatoria.

Con una estelar actuación anotadora (43 puntos), Donovan Mitchell fue esencial en la victoria de los Cavaliers. James Harden registró un doble-doble (24 puntos y 11 asistencias). La estrella de los Pistons, Cade Cunningham, estuvo lejos de ser el que es (19 puntos).