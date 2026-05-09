Trump aprueba plan para despedir a Marty Makary, comisionado de la FDA

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 8 de mayo, 2026

El presidente Donald Trump ha dado luz verde a un plan para destituir al Dr. Marty Makary de su cargo como comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La noticia, reportada inicialmente por el Wall Street Journal, marca el fin de una serie de enfrentamientos estratégicos entre la agencia reguladora y diversos sectores de la coalición conservadora que llevaron a Trump a la Casa Blanca.

Makary, un cirujano oncológico e investigador de la Universidad Johns Hopkins antes de unirse al gabinete, se destacó por un perfil mediático inusualmente alto para un comisionado de la FDA.

Durante su gestión, intentó equilibrar las prioridades del movimiento MAGA, enfocado en la desregulación empresarial, con la agenda "Make America Healthy Again" (MAHA) impulsada por el Secretario de Salud, Robert Kennedy Jr.

Uno de los principales detonantes de la ruptura fue la política de la FDA respecto a los cigarrillos electrónicos con sabores. Según fuentes cercanas a la Casa Blanca citadas por el New York Times, la administración presionó durante meses a Makary para autorizar estos productos, una solicitud prioritaria para grandes empresas tabacaleras y donantes del sector.

En marzo, la agencia emitió un memorando restrictivo que limitaba las autorizaciones a sabores como menta, té y especias, advirtiendo que los sabores frutales o de dulces difícilmente serían aprobados debido a su atractivo para los jóvenes.

Aunque recientemente la FDA autorizó cigarrillos electrónicos con sabor a arándano y mango de una pequeña empresa de Los Ángeles, la medida parece haber llegado tarde para calmar las tensiones con el Ejecutivo.

La gestión de Makary también enfrentó críticas severas desde el ala conservadora en temas de salud reproductiva. Organizaciones como SBA Pro-Life America y figuras como el ex vicepresidente Mike Pence exigieron su despido, acusándolo de demorar una revisión de seguridad sobre la mifepristona, el fármaco utilizado para el aborto químico.

Para estos grupos, la lentitud de Makary evitó que se resaltaran los riesgos potenciales que el medicamento representa para las mujeres.

Divergencias con Robert F. Kennedy Jr.

El comisionado mantuvo una relación compleja con el Secretario de Salud, Robert Kennedy Jr. Mientras Makary apoyó medidas populares como la eliminación de colorantes artificiales y la promoción de la terapia de reemplazo hormonal para mujeres, se mostró reticente ante otros objetivos de Kennedy.

Kennedy ha abogado públicamente por terminar con la "guerra" de la FDA contra los tratamientos con células madre, los péptidos y la leche cruda.

En particular, presionó a la agencia para revertir la prohibición de ciertos péptidos, compuestos utilizados frecuentemente para el antienvejecimiento o la recuperación muscular, pero cuya eficacia no ha sido plenamente demostrada bajo los estándares tradicionales de la agencia.

A pesar de la aprobación del plan de despido, fuentes del entorno presidencial señalan que la decisión aún podría cambiar.

Makary ha demostrado anteriormente ser persuasivo con Trump, logrando frenar intentos previos de remoción. Sin embargo, la acumulación de quejas de aliados políticos y sectores industriales parece haber inclinado la balanza hacia su salida definitiva.