Texas bajo alerta por inundaciones: tormentas y calor extremo elevan la tensión al Mundial 2026

Publicado por Diane Hernández 15 de junio, 2026

Las autoridades meteorológicas mantienen una estrecha vigilancia sobre el centro y sur de Texas debido a un episodio de lluvias intensas que está provocando inundaciones repentinas en varios sectores de la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) mantiene una vigilancia por inundaciones para amplias zonas del centro-sur de Texas, incluyendo Austin y San Antonio, debido al avance de un frente frío de movimiento lento combinado con abundante humedad tropical. Los pronósticos indican acumulados generalizados de entre 1 y 3 pulgadas de lluvia, aunque algunas áreas aisladas podrían superar las 5 e incluso 8 pulgadas.

Las autoridades han advertido sobre el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas, cruces de agua, arroyos y carreteras vulnerables. Además de la lluvia intensa, las tormentas podrían producir actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento fuertes.

¿Puede afectar al Mundial?

Por ahora, no existe ninguna amenaza directa para la celebración del Mundial 2026, pero las condiciones meteorológicas sí podrían generar interrupciones puntuales en actividades relacionadas con el torneo, especialmente en Texas.

Las experiencias recientes demuestran que las tormentas eléctricas representan uno de los mayores riesgos operativos para los partidos. Bajo los protocolos de seguridad vigentes en el país, cualquier detección de rayos dentro del radio de seguridad puede obligar a suspender temporalmente encuentros, entrenamientos o actividades para aficionados.

De hecho, ya se han registrado afectaciones relacionadas con el Mundial. En Houston, uno de los principales centros anfitriones del torneo, las autoridades decidieron cerrar temporalmente el FIFA Fan Fest debido al mal tiempo y a la amenaza de lluvias intensas e inundaciones.

Además de las tormentas, otro factor que preocupa a organizadores y especialistas es el calor extremo. Diversos análisis meteorológicos prevén temperaturas elevadas y altos índices de humedad en varias sedes estadounidenses durante las próximas semanas, condiciones que podrían impactar tanto a jugadores como a aficionados.