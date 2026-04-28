El rey Carlos III ante el Congreso: "Hoy la alianza entre nuestras dos naciones es más importante que nunca"

Publicado por Joaquín Núñez 28 de abril, 2026

El rey Carlos III del Reino Unido habló frente a una sesión conjunta del Congreso. Durante más de una hora, el monarca británico puso en valor la historia compartida entre Estados Unidos y el Reino Unido, se refirió al último intento de asesinato de Donald Trump y destacó la importancia de los valores cristianos para Occidente.

Acompañado de la reina Camila, Carlos III habló frente a los miembros de la Cámara de Representantes, el Senado, jueces de la Corte Suprema y altos mandos militares. Entre ovaciones bipartidistas, el rey felicitó al pueblo estadounidense por recibirlos en el 250.º aniversario de la Declaración de Independencia.

El discurso marcó la segunda vez en la historia en la que un monarca británico se dirigió a una sesión conjunta del Congreso. La primera y hasta ahora única vez fue en 1991, cuando la reina Isabel II hizo lo propio durante la presidencia de George H.W. Bush.

"Durante todo ese tiempo, nuestros destinos como naciones han estado entrelazados"

El rey comenzó destacando la historia compartida entre ambos países, subrayando que, hoy en día, la alianza es "más importante que nunca".

"Con el espíritu de 1776 presente en nuestras mentes, tal vez podamos estar de acuerdo en que no siempre estamos de acuerdo, al menos en un primer momento. De hecho, el principio mismo sobre el que se fundó su Congreso —no hay tributación sin representación— fue a la vez un desacuerdo fundamental entre nosotros. Y, al mismo tiempo, un valor democrático compartido que heredaron de nosotros. (...) Durante todo ese tiempo, nuestros destinos como naciones han estado entrelazados. Como dijo Oscar Wilde: 'Hoy en día tenemos realmente todo en común con Estados Unidos, excepto, por supuesto, el idioma'", expresó el monarca británico.

"Los retos a los que nos enfrentamos son demasiado grandes para que una sola nación pueda soportarlos en solitario. Pero en este entorno impredecible, nuestra alianza no puede basarse en los logros del pasado, ni dar por sentado que los principios fundamentales simplemente perdurarán", añadió.

Además, Carlos III se refirió a la importancia de defender los valores cristianos: "Y, señor presidente (de la Cámara de Representantes), para muchos de los aquí presentes y para mí mismo, la fe cristiana es un firme ancla y una inspiración diaria que nos guía".

Carlos III sobre el último intento de asesinato a Trump

El rey también se refirió al último intento de asesinato contra Trump, ocurrido el fin de semana durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.

"Nos reunimos, asimismo, tras el incidente ocurrido no muy lejos de este grandioso edificio, cuyo objetivo era atentar contra los dirigentes de su nación y sembrar el miedo y la discordia. Permítanme afirmar con inquebrantable determinación: tales actos de violencia nunca prosperarán. Sean cuales sean nuestras diferencias, sean cuales sean los desacuerdos que podamos tener, permanecemos unidos en nuestro compromiso de defender la democracia, proteger a todo nuestro pueblo de cualquier daño y rendir homenaje al valor de quienes arriesgan diariamente sus vidas al servicio de nuestros países", señaló el monarca británico.