Accidente en el que se encontraba Oliver Tree AFP.

Publicado por AFP 15 de junio, 2026

El cantante estadounidense de pop alternativo Oliver Tree y el youtuber argentino Gaspar Prim viajaron en uno de los dos helicópteros que colisionaron este domingo en pleno vuelo en Brasil, dejando al menos seis muertos, informó a la AFP una fuente policial.

La fuente compartió la lista de pasajeros de cada avión y dijo que las víctimas aún no podían ser identificadas formalmente, ya que sufrieron graves quemaduras en el accidente.

Según los bomberos, los helicópteros colisionaron en Recreio dos Bandeirantes, un suburbio al oeste de Río de Janeiro, y luego se estrellaron en el estacionamiento de un concesionario de autos eléctricos, incendiando alrededor de 20 vehículos.

Uno de los helicópteros transportaba a cinco personas, y el otro solo al piloto.

Entre los pasajeros del mismo helicóptero que Tree se encontraban el productor musical brasileño, el director de vídeos argentino y el youtuber argentino Gaspar Prim, conocido en internet como Gaspi.

Tree, de 32 años, con un peculiar corte de pelo a tazón y una personalidad excéntrica en internet, era conocido por éxitos como "Life Goes On", "Miss You" y "Alien Boy".

En algunos de sus vídeos, combinaba música con performance, bromas y parodias, troleo en internet y acrobacias de alto riesgo.

Muchos fans en las redes sociales se preguntaron si los informes sobre su muerte en el accidente de helicóptero eran otra de sus elaboradas bromas.

Tree cuenta con más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, y sus canciones más populares han sido escuchadas más de 700 millones de veces.

En los últimos días, su cuenta de Instagram publicó videos de él en Brasil, donde actuó en Sao Paulo el 6 de junio como parte de su gira por más de 30 países.

Su siguiente concierto estaba previsto para el 1 de julio en Lisboa.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, declaró anteriormente que había "ciudadanos extranjeros a bordo de uno de los aviones", sin dar más detalles.