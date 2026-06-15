Justin Gaethje destrona a Ilia Topuria en la histórica velada UFC Freedom 250 celebrada en la Casa Blanca

El estadounidense Justin Gaethje celebra tras derrotar al georgiano Ilia Topuria durante el evento de artes marciales mixtas "UFC Freedom 250" en el jardín sur de la Casa Blanca.Jacquelyn Martin / POOL / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 15 de junio, 2026

En un acontecimiento sin precedentes que unió el fervor patriótico y el deporte de máximo nivel, la Casa Blanca albergó la histórica velada UFC Freedom 250.

El evento comenzó con el presidente Donald Trump saliendo de la Oficina Oval acompañado por el director de la organización, Dana White. Desde las primeras localidades, Trump presenció la totalidad de los combates junto a cientos de efectivos militares instalados en el Jardín Sur de la Casa Blanca y miles de aficionados apostados en las adyacencias.

La pelea estelar cumplió con las expectativas. Justin Gaethje inició el asalto de apertura muy activo, combinando jabs, fintas de derribo y potentes golpes que hicieron sufrir a Ilia Topuria.

Aunque el hispano-georgiano castigó severamente el cuerpo de Gaethje en el segundo round e incluso lo mandó a la lona, no logró cerrar una llave de brazo salvadora. Para el tercer y cuarto episodio, "The Highlight" recuperó la disciplina táctica, derribó a Topuria con un letal uno-dos y mermó la resistencia de su oponente con rodillazos y uppercuts.

Al finalizar el cuarto asalto, la esquina de Topuria anunció que el peleador no continuaría, coronando a Gaethje como el nuevo monarca absoluto de las 155 libras.

Dominio estadounidense y explosión de nocauts en la Casa Blanca

La cartelera previa encendió los ánimos de la audiencia militar con rápidos desenlaces. En el peso completo, Ciryl Gane dio la gran sorpresa al noquear a Alex Pereira en el segundo asalto tras una avalancha de volumen de golpes a la cabeza, conquistando nuevamente el campeonato interino de la categoría.

Por su parte, el popular Sean O’Malley desató la locura en los jardines presidenciales al derribar al canadiense Aiemann Zahabi con dos golpes en línea perfectamente colocados en el segundo round.

El talento norteamericano continuó imponiendo condiciones de manera contundente. Josh Hokit se impuso a la veteranía de Derrick Lewis al desgastarlo en el piso y finalizarlo con golpes a ras de lona en la segunda vuelta. Asimismo, el invicto Bo Nickal apenas necesitó el primer asalto para despachar a Kyle Daukaus, derribándolo temprano y sellando un nocaut técnico de pie con combinaciones veloces.

El poder internacional deja su huella en Washington

Las fuerzas extranjeras también reclamaron protagonismo en el cuadrilátero con un estilo técnico impecable. El brasileño Mauricio Ruffy dio una cátedra de frialdad y boxeo clínico frente a Michael Chandler, deteniendo los ímpetus del estadounidense mediante talonazos giratorios y ganchos precisos que obligaron al réferi a dictar el nocaut en el primer round.

En el primer combate de la cartelera, Diego Lopes hizo historia para Brasil en suelo norteamericano al resistir la presión inicial de Steve García. Lopes manejó los tiempos con paciencia y contragolpeó con una secuencia de ganchos de izquierda que mandaron a García a la lona, rematando el combate con golpes en el suelo para sellar un triunfo histórico ante las autoridades gubernamentales.

Con el evento, la administración Trump rindió un merecido homenaje a los defensores de la patria y consolidó los deportes de combate como un reflejo de la resiliencia y el espíritu inquebrantable de la nación americana.