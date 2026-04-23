Argentina: el Gobierno impide el ingreso de periodistas a la Casa Rosada por un presunto caso de "espionaje"

Publicado por Carlos Dominguez i AFP 23 de abril, 2026

El Gobierno del presidente Javier Milei impidió este jueves el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada, en el marco de una investigación por presunto "espionaje ilegal" dentro del Poder Ejecutivo.

Según varios reportes citados por AFP, la decisión está vinculada a dos líneas de investigación principales: por un lado, el Gobierno sospecha de una posible red de espionaje ruso que habría impulsado una campaña mediática contra Milei durante 2024; al mismo tiempo, se investiga una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por supuestas grabaciones en áreas no autorizadas del palacio de gobierno.

El secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari, justificó la medida en su cuenta de X señalando que "la decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal.

"El único fin es garantizar la seguridad nacional", añadió, sin ofrecer más detalles sobre la investigación. El Gobierno tampoco emitió un comunicado oficial.

Hasta ahora, el acceso de los periodistas a la Casa Rosada se realizaba mediante el sistema habitual de identificación por huellas dactilares.

En 2026 el Ejecutivo había prorrogado las acreditaciones otorgadas el año anterior, pero según una fuente citada por el diario La Nación, "se dejó sin efecto la prórroga de la acreditación 2025 y hasta que no se esclarezca el tema de los vídeos no se va a permitir el ingreso a ningún periodista".