Murió Anne Schedeen, 'la madre de ALF', a los 77 años

Publicado por Williams Perdomo 15 de junio, 2026

La actriz estadounidense Anne Schedeen, recordada como Kate Tanner, la abnegada madre de familia que convivió con el entrañable alienígena en la exitosa comedia ALF, falleció a los 77 años. La noticia fue confirmada a través de su página oficial de Facebook.

"Ella era una fuerza de la naturaleza. Y es inimaginable pensar en la vida sin ella. Pero, como decía: 'Siempre estoy con ustedes'. Y tenía razón. Los recuerdos, las obras de arte, las carcajadas, las joyas hechas a mano, las pinturas al óleo, las esculturas, los disfraces y, en general, su alegría de vivir siguen presentes", escribió su familia en un comunicado difundido en sus redes sociales.

Su agente, Tom Markley, presidente y CEO de Metropolitan Talent Agency, también confirmó el deceso: "Anne fue una verdadera artista y amiga. Única en su clase. La voy a extrañar". No se reveló la causa de la muerte.

Schedeen, recordó The Hollywood Reporter, nació el 8 de enero de 1949 y creció en una granja en las afueras de Portland, Oregón. Antes de alcanzar la fama, se ganó la vida vendiendo ropa y trabajando como modelo, hasta que un agente importante la representó y en menos de un mes obtuvo un contrato con Universal.