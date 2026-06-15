El Departamento de Justicia de Biden tomó como objetivo a los padres en las reuniones de los consejos escolares a pesar de las objeciones del FBI y los sheriffs, según revelan unos memorandos

El Departamento de Justicia del expresidente Joe Biden utilizó a las fuerzas del orden federales para tratar a los padres en las reuniones de los consejos escolares como amenazas potenciales «a pesar de las advertencias de funcionarios del FBI y de la Asociación Nacional de Sheriffs», según el análisis de America First Legal de los nuevos documentos gubernamentales que ha obtenido.

AFL, una organización jurídica conservadora sin ánimo de lucro, afirmó que había obtenido los documentos como parte de su demanda en curso relacionada con el memorándum del 4 de octubre de 2021 del exfiscal general Merrick Garland, que tenía como objetivo a los padres preocupados en las reuniones de las juntas escolares durante la pandemia de COVID.

«El 4 de octubre de 2021 —el día en que se publicó el memorándum—, el subdirector adjunto del FBI, Jay Greenberg, envió un correo electrónico a la Oficina del Fiscal General Adjunto, indicando que el FBI tenía “cierta preocupación”. Solicitó “tiempo adicional para intervenir” antes de que se difundiera el mensaje sobre el infame memorándum», escribió AFL en X, enlazando a los documentos del Departamento de Justicia que había obtenido.

Greenberg también pidió ayuda «para encontrar un terreno común que todos podamos apoyar» respecto a la situación.

Algunos dentro del Departamento de Justicia también temían que la estrategia se volviera en su contra y creara un dolor de cabeza político para las elecciones:

«No creo que sea posible expresar con palabras lo mucho que me opongo a esto. Arruinará por completo nuestros esfuerzos contra las amenazas electorales y, de paso, dañará la reputación de la Sección de Integridad Pública», escribió un alto funcionario del Departamento de Justicia en un correo electrónico. «Es como si estuvieran intentando deliberadamente que esto no funcione y parezca una maniobra política».

«Si hacen esto, más vale que le cambien el nombre a esta maldita cosa y la llamen Grupo de Trabajo Anti-MAGA», escribió un funcionario.

La Asociación Nacional de Sheriffs también compartió preocupaciones similares a las del FBI, según muestran los memorandos.

«El 8 de octubre de 2021, la Asociación Nacional de Sheriffs se puso en contacto con funcionarios de la Oficina del Fiscal General Adjunto Adjunto, afirmando que sus sheriffs “no habían oído hablar de ninguna preocupación sobre amenazas a las juntas escolares locales” y que “hubiera estado bien que nos hubieran avisado”», escribió el grupo en X, haciendo referencia a los correos electrónicos internos que había obtenido.

A pesar de las preocupaciones planteadas, el memorándum de Garland se publicó el 4 de octubre de 2021.

«Las amenazas contra los funcionarios públicos no solo son ilegales, sino que van en contra de los valores fundamentales de nuestra nación», escribió el fiscal general Garland. «Aquellos que dedican su tiempo y energía a garantizar que nuestros hijos reciban una educación adecuada en un entorno seguro merecen poder realizar su trabajo sin temer por su seguridad».

El FBI hizo cumplir el memorándum, señaló la AFL, estableciendo una nueva etiqueta de amenaza, «EDUOFFICIALS».

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