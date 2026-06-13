La Administración Trump ordena a Anthropic a suspender el acceso a dos de sus modelos de IA por "seguridad nacional"

Publicado por Israel Duro 13 de junio, 2026

Anthropic anunció que el viernes suspendió el acceso a dos de sus modelos de inteligencia artificial (IA) para cumplir con una orden de la Administración Trump que alegaba motivos de "seguridad nacional".

Apenas tres días después de lanzar al público Fable 5, la empresa dijo en una publicación en su página web que recibió una directiva gubernamental que prohíbe a todos los ciudadanos extranjeros acceder a este modelo y a Mythos 5 por motivos de "seguridad nacional". La orden alcanza incluso a los empleados extranjeros de Anthropic.

"El efecto de esta orden es que debemos desactivar de forma inmediata Fable 5 y Mythos 5 para todos nuestros usuarios a fin de garantizar el cumplimiento", declaró la compañía en el comunicado.

Anthropic asegura que no sabe exáctamente cuál es el problema

La compañía dijo que la carta recibida -sin aclarar qué departamento o agencia la había remitido- no especificaba qué era exactamente lo que preocupaba al Ejecutivo. Sin embargo, su "entendimiento es que el gobierno cree haber descubierto un método para eludir las restricciones, o 'desbloquear', el modelo Fable 5 de tal forma que podría facilitar actividades de hackeo".

Fable 5, lanzado el martes, es una versión restringida de Mythos 5. Se trata de un modelo de IA que Anthropic ha mantenido fuera del alcance del público, ante la preocupación de que tenga "capacidades sin precedentes" para identificar vulnerabilidades de software —o fallos en el código que los hackers podrían explotar. Mythos 5, el modelo sin restricciones, solo se ha puesto a disposición de determinadas empresas.

Anthropic afirmó que había revisado el método de "desbloqueo" que está en el centro de las especulaciones y las vulnerabilidades que exponía, pero no consideraba que Fable 5 otorgue a los hackers capacidades que no estén ya disponibles a través de otros modelos públicos.

El último de una larga de desencuentros entre Anthropic y el Ejecutivo

"No estamos de acuerdo que el hallazgo de un posible desbloqueo limitado deba ser motivo para retirar un modelo comercial implementado para cientos de millones de personas", dijo la compañía.

No obstante, la compañía cree "que se trata de un malentendido y estamos trabajando para restablecer el acceso lo antes posible".

Anthropic se ha visto envuelta en un enfrentamiento legal con la administración Trump tras ordenar el presidente la rescisión de todos los contratos federales con la empresa y la prohibición a los empleados de usar sus programas tras un sonoro desacuerdo en los términos de uso.