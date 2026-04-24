El Pentágono estudia la posible suspensión de España de la OTAN y Sánchez le resta importancia al aviso

Publicado por Diane Hernández 24 de abril, 2026

La relación entre Estados Unidos y algunos de sus socios en la OTAN atraviesa un momento de alta tensión tras revelarse un correo interno del Pentágono que contempla medidas de presión contra países que no han respaldado las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán. Entre esas opciones, según la información adelantada por Reuters, figura la posibilidad de suspender a España de la Alianza, un escenario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de minimizar públicamente.

Un documento interno que eleva la presión

El correo electrónico, elaborado en los niveles más altos del Departamento de Defensa, expone distintas alternativas para "exigir responsabilidades" a aliados considerados poco cooperativos en el conflicto de Oriente Medio. La principal que afecta a España sería su apartamiento de puestos relevantes dentro de la OTAN, una medida de fuerte carga simbólica aunque con impacto operativo limitado.

El origen del malestar está en la negativa de algunos países, entre ellos España, a facilitar acceso a bases, espacio aéreo y derechos de sobrevuelo —los denominados ABO— para operaciones vinculadas al conflicto con Irán. Desde la Administración de Donald Trump se considera que este tipo de apoyo constituye un mínimo indispensable dentro de la alianza.

Críticas abiertas desde Washington

Las tensiones no son nuevas, pero el tono ha escalado en las últimas semanas. El Pentágono, a través de su portavoz, ha insistido en que el país necesita "opciones creíbles" para garantizar que sus aliados "cumplan con su parte". En la misma línea, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha señalado que la guerra con Irán ha dejado al descubierto dudas y obstáculos dentro de la OTAN.

El trasfondo es más amplio: Washington ha alimentado un discurso cada vez más crítico hacia el funcionamiento de la Alianza.

La respuesta indiferente del Gobierno español: "absoluta tranquilidad"

Frente a este escenario, Sánchez ha optado por rebajar la importancia del documento y centrar el discurso en los compromisos formales de España. "No trabajamos sobre e-mails, sino sobre posiciones oficiales", afirmó desde Nicosia, subrayando que España es un "socio leal" y cumple con sus obligaciones.

El presidente ha recordado que el país ha alcanzado el 2,1% del PIB en gasto en defensa —por encima del objetivo del 2% fijado en 2014— y mantiene despliegues en el este de Europa. "Somos buenos aliados, absoluta tranquilidad", insistió entre risas minimizando la situación ante la prensa.

Un debate con límites legales en la OTAN

Más allá del impacto político, la viabilidad de una hipotética expulsión plantea serias dudas. La OTAN no contempla mecanismos formales para suspender o expulsar a un Estado miembro; la salida solo puede producirse por decisión voluntaria del propio país.

Sin embargo, el hecho de que estas opciones se discutan internamente refleja un deterioro en la confianza dentro de la Alianza, especialmente con su principal socio.

La cumbre de Ankara en el horizonte

El episodio llega además en un momento especialmente delicado, a pocos meses de la cumbre de la OTAN prevista para julio en Ankara. La cita estará marcada por el debate sobre el gasto en defensa, donde España ya ha mostrado posiciones divergentes respecto a otros aliados que apuestan por elevarlo hasta el 5% del PIB.

La incógnita sobre la asistencia de Trump añade aún más incertidumbre. Su presencia podría intensificar la presión sobre países como España; su ausencia, en cambio, sería interpretada como un gesto de distanciamiento sin precedentes.