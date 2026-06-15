EN VIVO || Acuerdo de paz entre Irán y EEUU: entusiasmo en los mercados, cautela en la política

Publicado por Diane Hernández 15 de junio, 2026

Estados Unidos e Irán sellaron un acuerdo de paz que promete rebajar una de las crisis más sensibles de los últimos años en Oriente Próximo. El anuncio provocó reacciones inmediatas de líderes mundiales, mercados financieros y actores regionales, entre muestras de apoyo, cautela y críticas.

En este minuto a minuto repasamos todas las novedades, declaraciones y efectos de un pacto que podría redefinir el equilibrio geopolítico de la región.

Las horas corresponden al horario del Este.

04:50 am Líbano "no fue informado" del acuerdo entre Irán y Estados Unidos 11:15 15/06/2026 11:15 15/06/2026 El gobierno libanés no fue informado del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que prevé el fin de la guerra en todos los frentes de Oriente Medio, incluido el conflicto entre Hezbolá e Israel, según declaró una fuente oficial a la AFP este lunes.



"No fuimos informados de los términos del acuerdo", ni del momento en que entrará en vigor el alto el fuego en el conflicto que enfrenta al movimiento proiraní Hezbolá con Israel desde el 2 de marzo, indicó esta fuente, que pidió el anonimato.



En las últimas horas la intensidad de la violencia en el sur del país ha disminuido. El lunes por la mañana la agencia oficial de noticias NNA informó de bombardeos israelíes con artillería pero no de ataques aéreos.



Por su parte, Hezbolá no reivindicó este lunes ningún ataque contra el territorio israelí.



Según el viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, el pacto pone "fin inmediato a la guerra".

04:29 am Egipto cree que el acuerdo EEUU-Irán podría suponer un "giro" para la paz en Oriente Medio 10:19 15/06/2026 11:06 15/06/2026 Egipto estimó este lunes que el acuerdo anunciado por Estados Unidos e Irán para poner fin de manera duradera a la guerra en Oriente Medio podría suponer un "punto de inflexión" para la paz en la región.



"Egipto espera que este acuerdo represente un punto de inflexión hacia el fortalecimiento de la confianza mutua, el establecimiento de nuevas bases de cooperación, la creación de un entorno propicio para la paz y el impulso de los esfuerzos diplomáticos destinados a resolver las cuestiones regionales pendientes", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores egipcio en un comunicado. Israel afirma que no retirará sus tropas de Líbano, Siria ni Gaza fuerzas israelíes permanecerían indefinidamente en Líbano, Siria y Gaza, horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran poner fin a la guerra en Oriente Medio, incluyendo la que se libra en Líbano.



"El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo estamos aplicando una política clara según la cual las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza por un período de tiempo ilimitado, con el fin de proteger la frontera y las comunidades israelíes de los elementos yihadistas", dijo Israel Katz en un comunicado.



Katz también advirtió a Irán que si la república islámica atacaba a Israel en respuesta a su campaña en el Líbano, Israel tomaría represalias con "toda la fuerza". El ministro de Defensa de Israel declaró en las últimas horas que las, horas después de que Estados Unidos e Irán acordaran poner fin a la guerra en Oriente Medio, incluyendo la que se libra en Líbano."El primer ministro Benjamin Netanyahu y yo estamos aplicando una política clara según la cual las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) permanecerán en las zonas de seguridad de Líbano, Siria y Gaza por un período de tiempo ilimitado, con el fin de proteger la frontera y las comunidades israelíes de los elementos yihadistas", dijo Israel Katz en un comunicado.Katz también advirtió a Irán que si la república islámica atacaba a Israel en respuesta a su campaña en el Líbano, Israel tomaría represalias con "toda la fuerza".

03:53 am Arabia Saudita elogia el acuerdo entre Irán y EEUU 10:19 15/06/2026 10:19 15/06/2026 Arabia Saudita elogió también este lunes el acuerdo, cuyo contenido no se ha hecho público, entre las dos naciones para poner fin a las hostilidades e iniciar conversaciones de paz, aunque advirtió de que cualquier solución duradera debe tener en cuenta los intereses de seguridad de la región.



El país se felicita del "acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las operaciones militares e iniciar negociaciones detalladas en un plazo de 60 días con el fin de alcanzar un acuerdo permanente", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado publicado en redes sociales.



Asimismo, insistió en que un acuerdo de paz duradero debe tener en cuenta los intereses de seguridad de los países de la región y ajustarse al principio de no injerencia en los asuntos internos.

03:47 am Pakistán ve el acuerdo EEUU-Irán como un "paso histórico hacia la paz" 10:17 15/06/2026 10:17 15/06/2026 El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, estimó este lunes que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio, alcanzado con la mediación de su país, es un "paso histórico hacia la paz".



"Hoy, el mundo ha sido testigo de un paso histórico hacia la paz. Tras las tinieblas de la guerra, salió el sol de la paz", declaró el dirigente, quien subrayó el papel "extraordinario" desempeñado en la negociación por el jefe del ejército de su país, Asim Munir.

03:34 am Petróleo se desploma y bolsas asiáticas suben por acuerdo entre Irán y EEUU 10:16 15/06/2026 10:16 15/06/2026 Los precios del petróleo cedieron alrededor de 4% este lunes en la apertura del mercado asiático, después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio.



Sobre las 00H45 GMT del lunes, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto, referencia del mercado global, caía un 4,03% a 83,81 dólares.



El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, cedía 4,7% a 80,89 dólares por barril después de haber caído cerca de 5% en la apertura.



En tanto, las bolsas de Tokio y Seúl abrieron con fuertes alzas, impulsadas por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.



El índice japonés Nikkei 225 subía 4,99%, mientras el surcoreano Kospi se disparaba 5,54%.



Washington y Teherán alcanzaron un acuerdo para poner fin "de manera inmediata y permanente" a la guerra en Oriente Medio en todos los frentes, incluido Líbano, anunció el lunes el mediador paquistaní.

Una quinta parte del petróleo crudo mundial El presidente Donald Trump dijo en redes sociales que el estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo el viernes.



El tráfico en este paso estratégico se encontraba paralizado desde el inicio del conflicto a finales de febrero, lo que provocó un fuerte repunte de los precios del oro negro.



A través del estrecho de Ormuz transita habitualmente una quinta parte del petróleo crudo mundial.



"Antes del conflicto, unos 140 barcos transitaban cada día por el estrecho. El tráfico ha mejorado, pero sigue muy por debajo de la normalidad. Una verdadera reapertura tendría, por tanto, un impacto inmediato (...)" en los precios del petróleo, estimó el domingo Stephen Innes, analista de SPI Asset Management.

03:23 am Reino Unido, Francia, Alemania e Italia dispuestos a levantar sanciones contra Irán 10:13 15/06/2026 10:13 15/06/2026 Reino Unido, Francia, Alemania e Italia saludaron el domingo el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que prevé el fin de las hostilidades, y dijeron estar dispuestos a levantar algunas sanciones contra Teherán.



"Irán nunca debe adquirir una arma nuclear. Estamos dispuestos a trabajar con Estados Unidos, Irán y el OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) a este fin", indicaron los cuatro países en un comunicado conjunto.



Agregaron que están "dispuestos a levantar las sanciones pertinentes en respuesta a medidas claras y verificables por parte de Irán sobre su programa nuclear".

03:10 am Medio iraní afirma que EEUU desbloqueará inmediatamente USD12.000 millones 10:12 15/06/2026 10:12 15/06/2026 Un memorando de entendimiento entre Irán y Estados Unidos contempla el desembolso inmediato de 12.000 millones de dólares en activos congelados, informó el lunes la agencia de noticias iraní Mehr.



El documento prevé "el desbloqueo de 24.000 millones de dólares de activos iraníes congelados durante el período de negociación de 60 días" que se abre tras la conclusión del memorando de entendimiento, según Mehr.



"La mitad de esta suma debe ponerse a disposición de Irán antes del inicio de las negociaciones", precisa la publicación, que no ha sido confirmada oficialmente. Mundo EEUU-Irán, ¿y si el problema son los traductores? Israel Duro

02:45 am Trump dice que estrecho de Ormuz reabrirá tras la firma del acuerdo con Irán el viernes 10:12 15/06/2026 10:12 15/06/2026 El presidente Donald Trump dijo el domingo que el estrecho de Ormuz reabriría después de la firma del acuerdo de paz con Irán el viernes, en una aparente contradicción con su primera declaración de que el paso marítimo abriría de inmediato.



Trump agregó en su red Truth Social el domingo que "este Gran Acuerdo traerá Paz y Seguridad a toda la Región".

02:41 am Irán dice que en un plazo de 60 días se iniciarán conversaciones para un "acuerdo final" 10:11 15/06/2026 10:11 15/06/2026 El protocolo de acuerdo alcanzado en la noche del domingo al lunes entre ambos países abre la puerta para que los negociadores lleguen a un acuerdo final en un plazo de 60 días, según el viceministro iraní de Relaciones Exteriores.



"Las negociaciones comenzarán en un plazo de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo final", dijo Kazem Gharibabadi a la televisión estatal. Añadió que "la desconfianza hacia Estados Unidos aún existe". EEUU e Irán mantendrán conversaciones preparatorias en Catar, antes de firmar acuerdo en Ginebra Estados Unidos e Irán mantendrán esta semana conversaciones indirectas en Catar, previas a la firma el viernes de su acuerdo de paz auspiciado por Pakistán, indicó a AFP este lunes una fuente diplomática.



"Esta semana en Doha habrá reuniones preparatorias por separado con cada una de las partes, antes de la firma oficial en Suiza, y el lanzamiento de conversaciones técnicas", declaró a la AFP, bajo anonimato, un diplomático cercano a las conversaciones.



Según él, los mediadores enviados por Catar partieron de Teherán después de "17 horas de negociaciones intensivas", iniciadas el domingo y coronadas con un anuncio de acuerdo para poner fin a la contienda.

02:28 am Jefe de la ONU celebra anuncio del acuerdo entre EEUU e Irán como un "paso crucial" hacia la paz 10:08 15/06/2026 10:08 15/06/2026 El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el domingo el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y dijo que es un "paso crucial" hacia la paz en Medio Oriente.



"El secretario general espera que las partes aprovechen este nuevo impulso y redoblen sus esfuerzos hacia una resolución final del conflicto", dijo Guterres en un comunicado atribuido a su portavoz, Stéphane Dujarric.