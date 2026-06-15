Trump celebra sus 80 años con inédita velada de UFC y la primera derrota de Topuria

Publicado por Williams Perdomo 15 de junio, 2026

El presidente Donald Trump celebró el domingo su 80º cumpleaños presenciando un espectáculo de artes marciales mixtas en la Casa Blanca, una inédita velada de UFC que culminó con la primera derrota de la carrera del español Ilia Topuria.

En una escena sin precedentes, Trump salió del Despacho Oval junto al presidente de la Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, y se dirigió al gigantesco octágono instalado en los jardines de la residencia presidencial para el evento "UFC Freedom 250".

La polémica velada cumplió las expectativas en lo deportivo, pues la pelea estelar terminó con una de las mayores sorpresas recientes de la UFC. El estadounidense Justin Gaethje derrotó por nocáut técnico a Topuria tras cuatro asaltos y le arrebató el cinturón de peso ligero.

El español, que llegaba invicto con 17 victorias, fue castigado especialmente a partir del tercer round y no recibió autorización médica para disputar el quinto y definitivo asalto.

Trump y su esposa, Melania Trump, siguieron ese y los demás combates desde primera fila y posteriormente subieron al octágono para felicitar a Gaethje, quien se hizo con el título a los 37 años y le deseó feliz cumpleaños al presidente.

El evento conmemora los 250 años del país

Mientras el evento se desarrollaba en el Jardín Sur, Trump también disfrutaba del éxito de un acuerdo de paz con Irán que había anunciado apenas unas horas antes.

Antes de las peleas, Trump apareció en el histórico balcón Truman mientras sonaba el himno nacional y una formación de 12 aviones militares sobrevolaba la Casa Blanca. El mandatario ocupó después su lugar frente a la imponente jaula metálica bautizada como "La Garra", instalada bajo una estructura de 28 metros de altura.

Más de 4.000 invitados asistieron al primer evento deportivo profesional celebrado en la Casa Blanca.

Varios luchadores de la UFC rindieron homenaje al presidente tras sus victorias; dos de ellos elogiaron que organizara el combate. Aunque la atención terminó centrada en el combate entre Topuria y Gaethje, el evento formaba parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.