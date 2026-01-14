Maletas somalíes escondidas: el gobierno federal afirma que 130 millones de dólares fueron trasladados desde el aeropuerto de Ohio a Minnesota con destino al extranjero

Publicado por John Solomon 14 de enero, 2026

Los agentes federales que investigan una operación de inmigrantes somalíes que trasladaba ingentes cantidades de dinero en efectivo en maletas desde el aeropuerto de Minneapolis al extranjero han descubierto una nueva etapa del viaje de mensajería: el aeropuerto de Columbus, Ohio.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dijeron a Just the News que los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte rastrearon y marcaron alrededor de 136 millones de dólares en efectivo a granel en el equipaje de salida en los puestos de control de pasajeros en el Aeropuerto Internacional John Glenn Columbus desde noviembre de 2023.

Los movimientos de efectivo fueron realizados por ciudadanos estadounidenses de origen somalí que volaron desde el aeropuerto de Columbus en ruta hacia los aeropuertos de Minneapolis o Atlanta, y los mensajeros siempre declararon el efectivo como legalmente en los documentos, dijeron las autoridades.

"Normalmente, cuando van a Minneapolis, dejan el dinero en efectivo y luego un mensajero posterior viaja al extranjero desde Minneapolis a Dubái a través de Ámsterdam", dijo un funcionario familiarizado con la investigación a Just the News el martes, hablando sólo bajo condición de anonimato.

Múltiples comunidades somalíes implicadas

Los funcionarios dijeron que parecen haber descubierto una operación masiva de movimiento de efectivo que reunía dinero de múltiples comunidades de inmigrantes somalíes en el Oeste, Medio Oeste y Sur que finalmente llevaban equipaje lleno de divisas a Minneapolis para volar al extranjero.

Just the News informó en exclusiva la semana pasada de que la TSA detectó casi 700 millones de dólares en efectivo en equipajes que salieron del aeropuerto de Minneapolis en 2024 y 2025, con frecuencia con destino a Ámsterdam y luego a Dubái, donde los funcionarios estadounidenses perdieron el rastro. Los agentes de la TSA alertaron rutinariamente a los investigadores durante los años de Biden, pero hubo poco interés en indagar más sobre los movimientos de dinero hasta que el presidente Donald Trump asumió el cargo el año pasado.

Los movimientos de dinero en efectivo desde los aeropuertos más grandes de Minnesota por parte de los mensajeros inmigrantes somalíes fueron entre 90 y 99 veces mayores que las cantidades totales movidas desde los principales aeropuertos internacionales como el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York o Seattle y Atlanta, dijeron las autoridades.

Cuando los investigadores empezaron a seguir el rastro del dinero a lo largo de su viaje, descubrieron la operación en Columbus, según informaron las autoridades el martes.

"La punta del iceberg", según Rand Paul

El presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, el republicano Rand Paul, ha tomado nota de la información de Just the News, revelando al popular podcaster Joe Rogan esta semana que está iniciando una investigación para ver si las exportaciones de dinero en efectivo estaban vinculadas al fraude.

"Los somalíes eran tan buenos que enviaban cientos de millones de dólares al extranjero", dijo Paul a Rogan en un podcast emitido el martes. "Así que creo que estamos en la punta del iceberg".

"Tienes que marcar una casilla cuando pasa por el aeropuerto, y ni siquiera estaban ocultando que lo estaban enviando de vuelta. Así que los pobres somalíes enviaron como 700 millones de dólares en los últimos dos años", añadió.

Las revelaciones de una operación masiva de movimiento de dinero basada en las comunidades de inmigrantes somalíes de Estados Unidos llegan en medio de una investigación de los fiscales federales de Minnesota sobre un esquema de fraude que se estima que ha desplumado a los contribuyentes hasta 9.000 millones de dólares en ayudas sociales que iban a parar predominantemente a inmigrantes somalíes en el área de Minneapolis.

Ese escándalo ha acabado con las ambiciones políticas del gobernador Tim Walz, obligando al demócrata de Minnesota a abandonar sus planes de presentarse a la reelección en 2026. También ha llevado al presidente Donald Trump a poner fin al estatus migratorio especial para los somalíes que buscan refugio en Estados Unidos, y ha puesto en marcha una importante investigación sobre fraude por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Eso llevó al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional a enviar cientos de agentes a investigar.

Más de 90 acusados, en su mayoría de ascendencia somalí, han sido imputados, y cerca de la mitad ya han sido condenados por delitos, según los fiscales.

El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Tom Emmer, republicano de Minnesota, declaró el martes al podcast Just the News John Solomon Reports que los empleados del estado de Minnesota están aportando pruebas que podrían conducir al procesamiento federal de Walz, ofreciendo testimonios jurados de denunciantes que confirman que su gobernador no actuó después de que ellos advirtieran sobre las masivas tramas de fraude a los contribuyentes somalíes.

"Eso, amigo mío, debería bastar para presentar cargos penales. Ese hombre debería estar esposado", declaró Emmer durante una amplia entrevista.

Walz, en el punto de mira

Aunque Walz ha negado con vehemencia haber cometido irregularidades y ha insistido en que no hizo la vista gorda ante una trama de fraude que, según los fiscales federales, podría alcanzar los 9.000 millones de dólares, tres legisladores estatales del GOP Minnesota declararon la semana pasada ante el Congreso que había más denunciantes en el gobierno estatal dispuestos a dar la cara para relatar sus esfuerzos por alertar al gobierno de Walz sobre el fraude y las consiguientes represalias que sufrieron.

Emmer confirmó el martes que esos denunciantes están cooperando ahora con los investigadores y dando un paso importante para testificar bajo juramento sobre sus esfuerzos para alertar a Walz, así como al fiscal general de Minnesota, Keith Ellison. Ambos son demócratas.

"Hay denunciantes ahí fuera. Es de esperar que uno o más de ellos empiecen a prestar juramento o a ofrecer declaraciones juradas firmadas, declaraciones juradas bajo juramento, de que no sólo informaron a Tim Walz sobre el fraude mientras estaba ocurriendo, sino que Tim Walz les ignoró y en muchos casos tomó represalias contra ellos", dijo Emmer a Just the News.

Esas represalias, dijo Emmer, incluían "amenazarles con ponerles en la lista negra de cualquier empleo futuro, amenazarles con quitarles las prestaciones sanitarias, amenazarles con quitarles las prestaciones de jubilación, y la lista sigue."

© Just The News