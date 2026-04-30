La Corte Suprema, de manera unánime, reprende a Nueva Jersey por intimidar a grupos provida e ignorar precedentes

Publicado por Greg Piper 30 de abril, 2026

Para Nueva Jersey, la cuestión era sencilla: no podemos proteger a los consumidores de engaños sobre servicios de aborto sin exigir a los centros provida de embarazo que identifiquen a sus donantes.

La respuesta de la Corte Suprema el miércoles fue así de sencilla: ¿Ha leído nuestros precedentes?

El presidente del Tribunal Supremo John Roberts cimentó aún más su reputación como "Sr. Primera Enmienda" al convencer a los ideólogos conservadores e institucionalistas del alto tribunal, así como a los progresistas, de un fallo unánime a favor de la privacidad de los donantes y del acceso a los tribunales federales, con el juez Neil Gorsuch redactando la opinión y nadie enturbiando el mensaje con una concurrencia.

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport —confirmada en el cargo hace apenas dos meses— perdió en todos los argumentos que su predecesor, Matthew Platkin, había presentado para negar legitimación jurídica a First Choice Women’s Resource Centers en el tribunal federal, lo que les habría impedido impugnar las exigencias de Platkin sobre información de donantes basándose en la Primera Enmienda.

"Desde la década de 1950, este Tribunal se ha enfrentado a una demanda oficial tras otra como la del Fiscal General", Gorsuch concluyó para el tribunal. "Una y otra vez, hemos sostenido que esas demandas suponen una carga para el ejercicio de los derechos de la Primera Enmienda", y aunque el Fiscal General ofreció viejos y nuevos argumentos "buscando formas de eludirlos [...] ninguno tiene éxito".

El alto tribunal revocó la decisión del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de EEUU, cuyo panel inicialmente parecía mostrarse favorable al ministerio cristiano provida, pero concluyó por 2–1, en una resolución escueta, que sus demandas federales no estaban "maduras" y que aún no había sufrido suficiente "perjuicio" por parte de Platkin en el tribunal estatal, que estaba revisando la "citación de investigación no autoejecutable" del fiscal general.

El juez de apelaciones Stephanos Bibas había disentido alegando que el caso era "indistinguible" de la divulgación obligatoria en California de los donantes de Americans for Prosperity Foundation, que SCOTUS tumbó en 2020.

Gorsuch escribió, citando la sentencia de la AFP: "Con este telón de fondo, la cuestión que tenemos ante nosotros prácticamente se responde sola".

El alto tribunal devolvió el caso para un nuevo procedimiento "consistente con esta opinión", lo que implica claramente que las demandas de Platkin son inconstitucionales incluso ciñéndose a la cuestión procesal de la legitimación y el perjuicio.

La opinión repasa décadas de precedentes que protegen la libertad de asociación, rechazando la exigencia de Alabama de obtener las listas de miembros de la NAACP por considerarla un ataque a la "relación vital" entre la "privacidad en las asociaciones" y la "libertad de asociarse", así como la obligación impuesta por Nueva Jersey a los Boy Scouts de aceptar líderes homosexuales, al considerarla una violación de su "asociación expresiva".

"Si se elimina la capacidad de las personas para trabajar juntas sin la supervisión e intromisión del Gobierno, la libertad de asociarse puede dejar de ser libertad alguna: individuos disuadidos, grupos debilitados y su defensa protegida suprimida", escribió Gorsuch.

La privacidad de los donantes confirmada como un "derecho fundamental de la Primera Enmienda"

La Fundación Personas Unidas por la Privacidad, que presiona a los estados para que aprueben su modelo de Ley de Protección de la Privacidad Personal para frenar "demandas de divulgación por motivos políticos de funcionarios gubernamentales", señaló el miércoles que predijo que "Nueva Jersey se dirigía hacia un problema", después de una discusión oral.

La directora general de la Fundación, Heather Lauer, calificó la sentencia de "victoria histórica para la privacidad de los donantes en los tribunales", ya que un tribunal unánime consideró que "la privacidad de los donantes es un derecho fundacional de la Primera Enmienda".

First Choice recibió un apoyo casi inaudito en todo el espectro ideológico en los escritos de la SCOTUS, uniendo a grupos defensores de los derechos de los animales y de las armas, y a la ACLU, que celebró la sentencia del miércoles por confirmar que los grupos de defensa, "independientemente de dónde se sitúen en el espectro político", tienen una "vía legal para luchar contra las represalias de los funcionarios públicos".

"Incluso los jueces más progresistas del Tribunal reconocieron el gran impacto que tendría la instrumentalización del Gobierno por parte del fiscal general Platkin en las libertades más preciadas de todos los estadounidenses", dijo la presidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, Marjorie Dannenfelser.

"Los demócratas de todo el país han llevado a cabo una venganza política" contra las organizaciones provida que prestan "cientos de millones de servicios vitales al año para mujeres, niños y familias", intentando cerrarlas porque "no se benefician de la violencia y el daño" como los proveedores de abortos.

Platkin "ha hecho todo lo posible para frustrar" el trabajo de First Choice, que marca "una diferencia tangible y vital para decenas de miles de mujeres de Nueva Jersey y sus hijos", dijo la directora ejecutiva Aimee Huber a través de sus abogados en Alliance Defending Freedom.

"Este es un triunfo para todos los ministerios de fe en Estados Unidos", dijo William Haun, asesor principal del bufete Becket, especializado en libertad religiosa, citando una encuesta reciente encargada por la propia firma que encontró que cuatro de cada cinco estadounidenses se oponen a la interferencia del Gobierno en organizaciones privadas que actúan conforme a sus creencias religiosas.

El Instituto Buckeye de Ohio argumentó un caso similar ante el Sexto Circuito el miércoles, para impedir que el Servicio de Impuestos Internos obtuviera las identidades de sus donantes en una auditoría que siguió de cerca el cabildeo del think tank de centro-derecha ante líderes estatales para que rechazaran la expansión de Medicaid del presidente Obama en 2013.

Aunque los casos de First Choice y Buckeye Institute "no coinciden mucho en cuanto al fondo", el fallo del primero "hará más difícil que el Gobierno eluda el análisis de la Primera Enmienda mediante argumentos de legitimación, madurez o abstención", dijo a Just the News el Instituto por la Libertad de Expresión, que representa a Buckeye y también presentó escritos en el caso de First Choice.

"28 categorías de documentos" con hasta "29 subcategorías"

El interés de Platkin en revelar la identidad de los donantes de First Choice surgió después de que el Tribunal Supremo anulara el derecho federal al aborto en el caso Dobbs. Su recién creada "Fuerza de Choque para los Derechos Reproductivos" emitió en diciembre de 2022 una "alerta al consumidor" pidiendo al público que presentara quejas contra los centros de embarazo provida por "proporcionar información falsa o engañosa sobre el aborto".

A pesar de que no se presentó ninguna queja, Platkin citó a First Choice al año siguiente, advirtiendo dos veces que el incumplimiento "puede hacerle responsable de desacato al Tribunal y otras sanciones previstas por la ley", escribió Gorsuch.

Destacó que Platkin exigía "28 categorías de documentos" que "a su vez incluían hasta 29 subcategorías", incluidos nombres, números de teléfono, direcciones y lugares de empleo de todos los que hicieron donaciones, excepto a través de "un sitio web específico", desde 2021. La citación no decía cuál era la preocupación de Platkin.

El fiscal general dijo más tarde que quería saber si los donantes habían "sido engañados" por First Choice sobre su "misión y operaciones", porque sus solicitudes -incluyendo "una página web de donaciones con fotos de padres sosteniendo bebés y niños pequeños"- podrían hacer pensar a los donantes que proporciona abortos, dijo Gorsuch.

Platkin demandó en el tribunal estatal después de que First Choice demandara en el tribunal federal, y este último determinó que el primero aún no había obligado a First Choice a cumplir con la citación, por lo que no había sufrido un perjuicio suficiente para la legitimación federal, lo que el Tercer Circuito, dividido, afirmó.

Gorsuch enfatizó que el alto tribunal no estaba decidiendo "el fondo de la demanda federal de First Choice", pero su explicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo contra las restricciones a la libertad de asociación —en especial cómo "los derechos asociativos tienen una importancia especial para las minorías políticas, sociales, religiosas y de otros tipos"— envió una señal inequívoca a los tribunales inferiores.

Desde que protegió los censos de miembros de la NAACP de Alabama, SCOTUS siempre ha "sometido esas exigencias [en otros casos] a un mayor escrutinio de la Primera Enmienda", reconociendo que exigir información sobre los donantes tiene un "efecto disuasorio" sobre el ejercicio de la Primera Enmienda, escribió.

Era irrelevante que el fiscal General de California Rob Bonta prometiera no revelar la información de los donantes de AFP, ya que la demanda en sí misma causó el enfriamiento, y el lenguaje de Platkin fue igual de escalofriante, amenazando con sanciones legales y tachando públicamente a los grupos provida de "extremistas" que podrían ser acusados, escribió Gorsuch.

Señaló que Nueva Jersey nunca ha impugnado las declaraciones de First Choice realizadas por varios donantes —hechas de forma anónima para evitar la ira de Platkin— en las que afirmaban que "habrían estado menos dispuestos a donar" si hubieran sabido que su información podría entregarse a Platkin, o la de Huber, que decía que las exigencias de Platkin amenazaban su capacidad para "reclutar nuevos donantes".

"Todo esto es más que suficiente para establecer un perjuicio real según nuestros precedentes", escribió Gorsuch, señalando los numerosos escritos de amicus curiae de grupos ideológicamente diversos que sostienen que incluso una citación no ejecutada puede llevar a los donantes a "abandonar la causa".

La espada de Damocles "cuelga", y por eso funciona

Platkin "no disputa gran parte de esto" y, "por una buena razón", ni siquiera defiende el fundamento de las decisiones del tribunal de distrito y del tribunal de apelaciones contra First Choice, según las cuales el "federalismo" exige que el litigio estatal "madure" las reclamaciones constitucionales, escribió Gorsuch.

El Congreso promulgó la Sección 1983 de la Ley de Derechos Civiles —bajo la cual demandó First Choice— hace más de 150 años "con el objetivo expreso de garantizar un foro federal a los ciudadanos que alegan que actores estatales han violado sus derechos constitucionales", y nadie sostiene que "alguna de las doctrinas de abstención de este Tribunal se aplique a este caso", señala la opinión.

"Exigir a los demandantes agotar los recursos en los tribunales estatales antes de poder acogerse a la promesa de la §1983" vaciaría de contenido la ley y pondría a los litigantes ante una "trampa de preclusión" que impediría una demanda federal si pierden en el tribunal estatal, dijo, aludiendo al argumento del juez Bibas.

Gorsuch pareció burlarse del argumento "más ambicioso" de Platkin, según el cual las citaciones "no autoejecutables" no causan perjuicio sin una orden judicial. "[E]l valor de la espada de Damocles es que cuelga —no que cae", escribió, citando un precedente de 1974 contra la amenaza a empleados del servicio civil "con el despido por cualquier discurso que pudiera afectar la 'eficiencia del servicio'".

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