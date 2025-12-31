Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras detectar fraudes masivos bajo la gestión de Tim Walz

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 30 de diciembre, 2025

La Administración Trump anunció el congelamiento de fondos federales destinados a guarderías en Minnesota y exigió auditorías exhaustivas al gobierno del demócrata Tim Walz tras detectar esquemas de fraude vinculados a programas financiados con dinero federal.

La decisión fue comunicada por el subsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), Jim O’Neill, quien afirmó en la red social ‘X’ que la medida responde a un “fraude flagrante que parece estar muy extendido en Minnesota y en todo el país”. Por ello, O’Neill detalló que Washington decidió suspender los desembolsos hasta contar con información completa sobre el uso de los fondos.

We have frozen all child care payments to the state of Minnesota.



You have probably read the serious allegations that the state of Minnesota has funneled millions of taxpayer dollars to fraudulent daycares across Minnesota over the past decade.



Today we have taken three actions… pic.twitter.com/VYbyf3WGop — Deputy Secretary Jim O'Neill (@HHS_Jim) December 30, 2025

O’Neill señaló además que solicitó formalmente al gobernador Tim Walz una auditoría detallada de centros de cuidado infantil, que incluya registros de asistencia, licencias, quejas, investigaciones e inspecciones. “Hemos cerrado el grifo del dinero y estamos encontrando el fraude”, dijo el funcionario.

El gobernador demócrata Walz rechazó la medida y sostuvo que los defraudadores “son un problema real” que el estado viene combatiendo desde hace años. Sin embargo, acusó a la Administración Trump de politizar el asunto.

“Está usando esto como parte de su juego a largo plazo para desfinanciar programas que ayudan a los habitantes de Minnesota”, escribió el gobernador en ‘X’.

Desde Washington, la respuesta fue que el problema excede a casos aislados. A comienzos de diciembre, un fiscal federal sostuvo que la mitad o más de los aproximadamente $18.000 millones en fondos federales que respaldaron 14 programas estatales en Minnesota desde 2018 podrían haber sido robados o malversados. Entre los antecedentes figura el caso de Feeding Our Future, un fraude alimentario durante la pandemia que derivó en 57 condenas y fue calificado por los fiscales como el mayor esquema de fraude vinculado a la COVID-19 en Estados Unidos, con pérdidas estimadas en $300.000.000.

El subsecretario Alex Adams, de la Administración para Niños y Familias, explicó que Minnesota recibe $185.000.000 anuales en fondos federales para el cuidado infantil. “Ese dinero debería estar ayudando a 19.000 niños estadounidenses, incluidos bebés y niños pequeños. Cada dólar robado por defraudadores es un dólar robado a esos niños”, dijo en un video publicado en ‘X’.

Adams agregó que, tras hablar con autoridades estatales, no pudo obtener garantías claras de que las denuncias de fraude sean episodios aislados y no un problema extendido en todo el sistema.

La decisión de congelar los fondos intensificó la presión política sobre el gobernador Tim Walz. Legisladores republicanos de Minnesota reclamaron su renuncia, al sostener que deficiencias en los mecanismos de control del estado habrían permitido durante años la operación de esquemas de fraude en programas financiados con fondos federales, incluidos los destinados al cuidado infantil. Walz rechazó esas acusaciones y aseguró que su administración coopera con las investigaciones en curso, mientras el caso reabre el debate sobre la responsabilidad administrativa del estado en la supervisión de recursos federales para programas sensibles como las guarderías.