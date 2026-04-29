La Comisión Federal de Comunicaciones inicia revisión anticipada de licencias de estaciones de Disney

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de abril, 2026

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) inició este martes un proceso para llevar a cabo una revisión acelerada de las licencias de transmisión de varias estaciones de televisión locales propiedad de The Walt Disney Company, la cual es conocida por ser la empresa matriz del medio ABC.

En un comunicado, Disney confirmó haber recibido la notificación de la FCC y defendió su historial de cumplimiento al argumentar: “ABC y sus estaciones tienen un largo historial de operar en pleno cumplimiento de las normas de la FCC y de servir a sus comunidades locales con noticias confiables, información de emergencia y programación de interés público. Estamos seguros de que ese historial demuestra nuestras continuas credenciales como licenciatarios bajo la Ley de Comunicaciones y la Primera Enmienda, y estamos preparados para demostrarlo a través de los canales legales correspondientes. Nuestro enfoque sigue siendo, como siempre, servir a los espectadores en las comunidades locales donde operan nuestras estaciones”.

En un documento, la agencia indicó que está examinando las políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) de Disney y que ha puesto en marcha un proceso inicial para reevaluar las licencias de varias estaciones que operan en importantes mercados del país y están afiliadas a ABC en diferentes ciudades, entre ellas Houston, Nueva York y Los Ángeles. Las licencias en cuestión no debían renovarse hasta entre 2028 y 2031.

“La FCC ha estado investigando a The Walt Disney Company, su American Broadcasting Company y sus subsidiarias (colectivamente, ‘Disney’s ABC’) para verificar el cumplimiento de sus obligaciones como radiodifusor con licencia. Específicamente, la FCC ha estado investigando a las estaciones de Disney’s ABC por posibles violaciones de la Ley de Comunicaciones de 1934 y de las normas de la FCC, incluida la prohibición de la agencia contra la discriminación ilegal. Si bien Disney’s ABC ha respondido supuestamente a dos Cartas de Investigación (LOI, por sus siglas en inglés) de la FCC como parte de esta investigación, la FCC ha determinado que en este momento son apropiadas acciones adicionales. En concreto, las normas de la FCC establecen que, siempre que la Comisión considere que una solicitud de renovación de licencia es esencial para el adecuado desarrollo de una investigación, tiene la autoridad de adelantar la revisión de dichas licencias. Hacerlo permite tanto que la FCC continúe su investigación en curso como que garantice que el radiodifusor ha estado cumpliendo de manera más amplia con sus obligaciones de interés público”, escribió el jefe de video de la FCC, David Brown, en un documento.

El anuncio por parte de la FCC se produce un día después de que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump pidieran públicamente el despido del presentador nocturno Jimmy Kimmel por un comentario polémico en el que se burló públicamente de la esposa del mandatario republicano, poco después del intento de asesinato contra el presidente durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.