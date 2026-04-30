Falleció David Allan Coe, la leyenda rebelde del country, a los 86 años

Publicado por Diane Hernández 30 de abril, 2026

El influyente cantante y compositor David Allan Coe, figura clave del movimiento outlaw country, falleció a los 86 años el miércoles en una unidad de cuidados intensivos, según confirmó su representante a Rolling Stone. Hasta el momento, no se ha informado la causa oficial de su muerte.

"David es un tesoro musical. Incluso en sus años de salud deteriorada, apreciaba profundamente a todos sus fans", declaró su representante a la revista. Su esposa, Kimberly Hastings Coe, también lo recordó como "uno de los mejores cantantes, compositores e intérpretes de nuestro tiempo, que nunca será olvidado".

Coe fue uno de los pilares del outlaw country, un subgénero que desafió los estándares comerciales del country tradicional, aportando una estética más cruda y una narrativa más personal. Entre sus composiciones más emblemáticas destacan "You Never Even Called Me by My Name" y "The Ride".

Una juventud marcada por problemas con la ley

Nacido el 6 de septiembre de 1939 en Akron, Coe tuvo una juventud marcada por problemas con la ley, pasando tiempo en reformatorios y en la Penitenciaría Estatal de Ohio por delitos como robo de vehículos. Tras su liberación en 1967, se trasladó a Nashville, donde comenzó a forjar su carrera musical actuando en las calles frente al Ryman Auditorium antes de los espectáculos del Grand Ole Opry.

Su carrera despegó en la década de 1970, especialmente tras escribir el éxito de Tanya Tucker "Would You Lay With Me" en 1973. Posteriormente firmó con Columbia Records y lanzó álbumes destacados como The Mysterious Rhinestone Cowboy (1974) y Once Upon a Rhyme (1975), consolidándose como una figura central del género.

En 1976 publicó "Longhaired Redneck", mientras que su composición "Take This Job and Shove It", interpretada por Johnny Paycheck, se convirtió en un himno de la clase trabajadora. Durante los años 80 continuó su éxito con temas como "The Ride" (1983) y "Mona Lisa Lost Her Smile" (1984).

A lo largo de su carrera, Coe lanzó 42 álbumes de estudio en casi seis décadas, dejando una huella indeleble en la música country.