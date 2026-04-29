La Justicia condena a Purdue Pharma por su rol en la crisis de opioides y allana su disolución

Publicado por Carlos Dominguez I afp 29 de abril, 2026

Una jueza federal de Nueva Jersey dictó este martes sentencia contra Purdue Pharma, el laboratorio señalado como uno de los principales responsables de la crisis de opioides en el país, y despejó el camino para su disolución definitiva dentro del proceso de quiebra.

El laboratorio y la familia Sackler, sus propietarios, fueron acusados de promover el analgésico OxyContin ocultando su elevado riesgo de adicción y de pagar sobornos a médicos, prácticas que les generaron miles de millones de dólares en beneficios.

Una sentencia que marca el fin de Purdue Pharma

La magistrada Madeline Cox Arleo validó el acuerdo que obliga a la empresa a pagar más de $8.000 millones en compensaciones. Purdue Pharma dejará de existir el próximo 1 de mayo, cuando sus activos pasen a una nueva entidad llamada Knoa Pharma, cuya misión será enfrentar la crisis de los opioides.

Durante una audiencia de más de seis horas, la jueza escuchó testimonios de decenas de víctimas y familiares. Al finalizar, instó al presidente de Purdue Pharma, Steve Miller, a disculparse. Posteriormente, la magistrada pidió perdón en nombre del Gobierno, que, según dijo, "fracasó" en proteger a la población frente a prácticas "motivadas por la avaricia" de la farmacéutica.

La jueza señaló además que la estrategia de Purdue Pharma "era comparable a la de una empresa criminal".

Aunque varias víctimas presentes pidieron rechazar el acuerdo y solicitaron acciones penales contra los Sackler o indemnizaciones más elevadas, la jueza consideró que este plan representa "la mejor vía posible" disponible. Al finalizar, exhortó a los abogados de la quiebra a cumplir con las indemnizaciones.

Delitos federales en medio de una epidemia mortal

En noviembre de 2020, Purdue se declaró culpable de tres delitos graves: uno por conspiración con doble propósito para defraudar a Estados Unidos y violar la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos, y dos por conspiración para infringir la Ley Federal Antisobornos.

Las oficinas del FBI en Washington DC y Newark investigaron el caso, con apoyo de investigadores del HHS‑OIG y la DEA.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), entre 1999 y 2022 murieron en Estados Unidos casi 727.000 personas por sobredosis relacionadas con opioides.