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El exdirector del FBI James Comey se entrega para comparecer ante el tribunal por presuntas amenazas contra Trump

El exdirector fue inculpado el martes de dos cargos relacionados con una foto publicada en Instagram en mayo de 2025 -ahora eliminada- que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas

James Comey en Capitol Hill/ Alex Edelman

James Comey en Capitol Hill/ Alex EdelmanAFP

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

El exdirector del FBI James Comey se presentó este miércoles en un tribunal federal después de ser acusado de amenazar la vida del presidente Donald Trump por una publicación en redes sociales. 

Según medios de comunicación como CNN, Comey compareció ante el tribunal federal de Alexandria, cerca de la capital Washington, y fue escuchado en una audiencia muy breve.

CNN informó que Comey no dio ninguna declaración de culpabilidad y luego se le permitió retirarse.

Comey, de 65 años, fue inculpado el martes de dos cargos relacionados con una foto publicada en Instagram en mayo de 2025 -ahora eliminada- que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas.

Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que "86" era jerga para "matar" y que "47" se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.

"Todavía soy inocente"

Entre tanto, el exdirector del FBI, James Comey, rompió el silencio este martes. A través de un video publicado en su Substack, Comey desestimó los cargos y aseguró que no se siente intimidado por el avance de la justicia bajo la actual administración.

“Bueno, han vuelto. Esta vez por una foto de conchas marinas en una playa de Carolina del Norte hace un año. Y esto no será el final, pero nada ha cambiado conmigo”, afirmó el exfuncionario.

​Durante su intervención de 39 segundos, Comey insistió en su total ajenidad a los delitos imputados: “Todavía soy inocente. Sigo sin tener miedo. Y sigo creyendo en el poder judicial federal independiente. Así que, adelante”

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