El exdirector del FBI James Comey se entrega para comparecer ante el tribunal por presuntas amenazas contra Trump
El exdirector fue inculpado el martes de dos cargos relacionados con una foto publicada en Instagram en mayo de 2025 -ahora eliminada- que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas
El exdirector del FBI James Comey se presentó este miércoles en un tribunal federal después de ser acusado de amenazar la vida del presidente Donald Trump por una publicación en redes sociales.
Según medios de comunicación como CNN, Comey compareció ante el tribunal federal de Alexandria, cerca de la capital Washington, y fue escuchado en una audiencia muy breve.
CNN informó que Comey no dio ninguna declaración de culpabilidad y luego se le permitió retirarse.
Política
James Comey asegura que es inocente tras ser acusado de amenazar a Trump: “Sigo sin tener miedo”
Andrés Ignacio Henríquez
Comey, de 65 años, fue inculpado el martes de dos cargos relacionados con una foto publicada en Instagram en mayo de 2025 -ahora eliminada- que mostraba los números "86 47" formados con conchas marinas.
Trump aseguró en una entrevista con Fox News en aquel momento que "86" era jerga para "matar" y que "47" se refería a él como presidente número 47 de Estados Unidos.
"Todavía soy inocente"
“Bueno, han vuelto. Esta vez por una foto de conchas marinas en una playa de Carolina del Norte hace un año. Y esto no será el final, pero nada ha cambiado conmigo”, afirmó el exfuncionario.
Durante su intervención de 39 segundos, Comey insistió en su total ajenidad a los delitos imputados: “Todavía soy inocente. Sigo sin tener miedo. Y sigo creyendo en el poder judicial federal independiente. Así que, adelante”